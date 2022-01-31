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Türk hokeyinin marka değerini yükseltecekler

31.01.2022 11:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye Hokey Federasyonu Başkanı Karakan: "Resmi bayramlar da dahil olmak üzere 365 günün neredeyse 330 gününde hokey faaliyeti gerçekleştiriyoruz" - "Geçmiş yıllarda olimpik düzeyde hokey sahalarımızın olmaması nedeniyle ev sahipliği gerçekleştiremiyorduk. Bakanlığımızın yapmış olduğu hokey sahaları sayesinde artık Avrupa şampiyonalarına ev sahipliği yapıyoruz"

Türkiye Hokey Federasyonu Başkanı Sadık Karakan, Türk hokeyinin marka değerini yükseltmek için daha fazla çalışacaklarını belirtti.

Başkan Karakan, hokey sporunun gelişimi için 2022 sezonundaki faaliyetlerini AA muhabirine değerlendirdi.

Türk hokeyinin çıtasını yükseltmek için daha fazla gayret sarf ettiklerini ifade eden Karakan, "Bu sezon hokeyin marka değerini daha da yükselteceğiz. Bu amaç doğrultusunda milli takımlarımızın ve kulüplerimizin katılacağı uluslararası turnuvalarda ülkemizi gururlandıracak sonuçlar elde edeceklerine yürekten inanıyorum." dedi.

Karakan, yurt içinde birçok hokey organizasyonu gerçekleştireceklerini belirterek, "Spor federasyonları arasında bir takvim yılı içerisinde en çok organizasyon düzenleyen federasyonlardan biriyiz. Resmi bayramlar da dahil olmak üzere 365 günün neredeyse 330 gününde hokey faaliyeti gerçekleştiriyoruz. Bu yıl da organizasyon düzenleme kapasitemizin altında kalmadan alt ve üst yaş gruplarında bütün faaliyetlerimizi gerçekleştireceğiz." diye konuşu.

- Erkekler ve kadınlar Avrupa şampiyonası Şubat'ta Antalya'da düzenlenecek

Türkiye'de gerçekleşecek Avrupa şampiyonalarına da dikkati çeken Karakan "Geçmiş yıllarda olimpik düzeyde hokey sahalarımızın olmaması nedeniyle ev sahipliği gerçekleştiremiyorduk. Gençlik ve Spor Bakanlığımızın yapmış olduğu hokey sahaları sayesinde artık Avrupa şampiyonalarına ev sahipliği yapıyoruz." dedi.

Karakan, 10-13 Şubat tarihlerinde Erkekler Kulüpler Avrupa Şampiyonası'nı ve 18-20 Şubat tarihlerinde de Kadınlar Kulüpler Avrupa Şampiyonası Trophy'i Türkiye'nin ev sahipliğinde Alanya'da düzenleyeceklerini belirtti.

Hokeyde Gaziantep Polisgücü'nün önemli bir aşamayı geçtiğini kaydeden Karakan, " Her iki şampiyonaya da katılacak olan Gaziantep Polisgücü kulübümüze şimdiden başarılar diliyorum. Kulüp ev sahipliklerinin yanı sıra 7-9 Temmuz tarihlerinde Alanya'da düzenlenecek 16 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası'na ve 26-30 Temmuz tarihlerinde de yine Alanya'da düzenlenecek 21 Yaş Altı Kadınlar Avrupa Şampiyonası'na da ev sahipliği yapacağız." açıklamasında bulundu.

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