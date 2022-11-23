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Türk Kızılay Başkanı Kınık'tan depreme ilişkin açıklama

23.11.2022 07:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türk Kızılay Başkanı Kerem Kınık, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vatandaşların tüm ihtiyaçlarının giderilmesi doğrultusunda talimat verdiğini bildirdi.

Kınık, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanımız arayarak müdahale faaliyetlerimiz hakkında bilgi aldı, vatandaşlarımızın tüm ihtiyaçlarının giderilmesi doğrultusunda talimatlarını verdi." ifadesini kullandı.

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