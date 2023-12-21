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Türk Kızılay depremzedelere kış yardımı programını Hatay'dan başlattı

21.12.2023 12:07 | Son Güncelleme:
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Türk Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz, kış yardımı programını Hatay'dan başlattıklarını belirterek, "1,2 milyon kişiye kış yardımları kapsamında ulaşmak gibi bir hedefimiz var." dedi.

Yılmaz, Güzelburç Mahallesi'nde bulunan Hatay Lojistik Merkezi'nde yaptığı açıklamada, kendileri de birer depremzede olan Türk Kızılay'ının Hatay'daki gönüllülerine çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin yıl dönümüne yaklaştıklarını ve zaman ilerledikçe ihtiyaçların da farklılaştığını belirten Yılmaz, şöyle devam etti:

"Biz depremin başından sonuna kadar hep bir şeyi vurguladık, 'son depremzede yuvasına kavuşana ve yastığa başını huzurla koyana kadar buradayız, hiçbir yere gitmiyoruz, ayrılmayacağız' dedik ve bu sözümüzü de tutmaya çalışıyoruz. Bugün burada olmamızın sebebi tabii kış mevsimi, her ne kadar şu anda çok soğuk gibi hissetmesek de aslında kış ayları başladı. Yakında çok daha hızlı bir şekilde bir taraftan yağmur, bir taraftan kar gelecek, havalar soğuyacak. Bugün buradaki programımızla kış yardımlarımızın başlangıcını, startını vermiş oluyoruz. 6 ile 50 tır hareket etmiş olacak. Bu tırların içinde bir taraftan kışlık giyim malzemeleri, battaniyeler, ısıtıcılar var, ihtiyaç duyulacak izolasyon malzemeleri var. Konteynerlerde kalıyor biliyorsunuz hala değerli kardeşlerimiz, onların içinde izolasyonunu yapmakla ilgili ihtiyaçlar var. Bunlarla ilgili desteklerimiz olacak, nakit desteklerimiz bu kapsamda hala devam ediyor. 1,2 milyon kişiye kış yardımları kapsamında ulaşmak gibi bir hedefimiz var. Bunun içinde 54 bin gıda kolisi var, her zaman dağıtıyoruz, kış kapsamında da dağıtmaya devam edeceğiz. 40 bin hijyen kolimiz var. Her alanda çalışmaya devam edeceğiz."

Bugün iki önemli hizmetin de açılışını gerçekleştireceklerini aktaran Yılmaz, bunlardan birinin toplumsal hizmet merkezi olduğunu ve bu merkezleri ocak ayı içerisinde her ile birer tane tamamlayacaklarını söyledi.

Yılmaz, toplumsal hizmet merkezlerinde sosyo-ekonomik güçlendirme ve sosyal destek çalışmaları yapacaklarını anlattı.

Bir diğer açılışın ise kütüphane olduğunu belirten Yılmaz, "Şu anda deprem bölgesinde 1,5 milyon 11. ve 12. sınıf üniversiteye hazırlanan çocuklarımız, gençlerimiz var. Onların ders çalışma ortamına çok fazla ihtiyaçları olduğunu düşünüyoruz. Biz her ile en azından birer tane kütüphaneyi ocak ayının içinde tamamlamış olacağız." diye konuştu.

Yılmaz, iş insanlarına, kurum ve kuruluşlara seslenerek birer kütüphane açma konusunda çağrıda bulundu.

Açıklamanın ardından, içerisinde yardım malzemelerinin bulunduğu tırlar, deprem bölgesine uğurlandı.

Öte yandan, Fatma Meriç Yılmaz, Türk Kızılay ekipleri ve gönüllüleriyle Güzelburç Konteyner Kenti'nde kışlık kıyafet, gıda ve hijyen malzemelerinden oluşan yardım kolilerini dağıttı.

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