Türk Kızılay Filistin'de yaraları sarmaya devam ediyor

GAZİANTEP (AA) - MEHMET AKİF PARLAK - Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 10 Mayıs'ta başlattığı, 11 gün süren saldırılarda tahrip olan alt ve üst yapıları onarmaya, bölgede sağlık ve eğitim hizmetlerinden yemeğe kadar ihtiyaç duyulan alanlarda yaraları sarmaya devam ettiklerini belirtti.

Kınık, AA muhabirine, İsrail'in son saldırılarının 2014'teki saldırıdan daha büyük ve kapsamlı olduğunu, özellikle Gazze'de gerçek bir insanlık dramı yaşandığını söyledi.

Türk halkının bu süreçte Filistin halkının yanında olduğunu her fırsatta maddi ve manevi olarak gösterdiğini vurgulayan Kınık, Filistin'de neredeyse tahrip olmayan bina kalmadığını ifade etti.

Kınık, "Gazze'de yaklaşık 1800 müstakil bina yıkıldı. 75 bin insan evsiz kaldı. Filistinliler camilere ve okullara sığındı. Saldırıların başladığı ilk günden itibaren arkadaşlarımız Kudüs ve Gazze'de acil sağlığa yoğunlaştılar. Öncelikle ambargo nedeniyle hastanelerde ihtiyaç duyulan ilaç, tıbbi ekipman ve ambulans gibi ihtiyaçları karşılamaya öncelik verdik. Hastanelerin enerjileri kesildiği için jeneratörlerin yakıt ihtiyacı vardı onları karşıladık. Özellikle evleri yıkılmış olan ailelerin insani desteğe ihtiyaçları vardı, onlar karşılandı. Gazze'deki aşevi aracılığıyla bazı okullardaki sığınmacıların halen 3 öğün yemeklerini karşılıyoruz." dedi.