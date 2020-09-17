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Türk Kızılay gönüllüleri Van'da 5 okulu eğitime hazırladı

VAN HABERLERİ  | 17.09.2020 12:36 | Son Güncelleme

Türk Kızılay gönüllüleri Van'da 5 okulu eğitime hazırladı

Türk Kızılay gönüllüleri Van'ın Muradiye ilçesindeki kırsal mahallelerde bulunan 5 okulu boyayıp temizleyerek, eğitime hazırladı.

21 Eylül'de aşamalı olarak yüz yüze başlayacak eğitim öğretim dönemi öncesi öğrencilere daha iyi ortamlarda ders yapma imkanı sunmak isteyen gönüllüler, ilçeye bağlı Görecek, Kuşçu, Kemerköpru, Yalinduz, Uluşar Zincirli ilk okullarında çalışma başlattı.

Öğretmenlerle el ele vererek okulların duvarlarını boyayan, sıraları onararak sınıfları daha güzel görünüme kavuşturan gönüllüler, gösterdikleri duyarlılıkla mahalle sakinlerinin de takdirini kazandı.

- "El ele verdiğimizde üstesinden gelemeyeceğimiz sorun yok"

İlçe Milli Eğitim Müdürü Yüksel Zorlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türk Kızılay'ın şefkat elinin bu kez de okullara dokunduğunu söyledi.

21 Eylül'de aşamalı olarak yüz yüze başlayacak öğretim öncesinde okulları eğitime hazır hale getirdiklerini belirten Zorlu, şunları kaydetti:

"Türk Kızılay gönüllüleri ilçemizdeki 5 okulun bakım onarımını yaptı. Özverili ve güzel çalışmalarından dolayı kendilerine teşekkür ediyorum. Gönüllülerimize mahalle muhtarları öğretmen ve öğrencilerimiz de yardım etti. Okullarımızı yeni eğitim öğretim yılına hazırladık. Kızılay görevlileri okulların çatı, su tesisatı, boya ve badana işlerini yaptı. Vatandaş ve devlet el ele verdiği zaman bütün sorunların üstesinden geleceğimize inanıyorum. Yapılan çalışmalar da bunun göstergesidir."

- "Her zaman öğrencilerimizin yanındayız"

Türk Kızılay İlçe Koordinatörü Selçuk Yay da gönüllülerin desteğiyle eğitime destek kampanyası başlattıklarını, hayırsever vatandaşların desteğiyle ilçe merkezinde 5 okulun boya, badana ve tadilatını gerçekleştirdiklerini ifade eden Yay, "21 Eylül'de okulların açılmasıyla birlikte öğrencilerimiz daha temiz ve hijyenik ortamlarda derslerine başlayacak. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın okullarında boya ve tadilat işlerini gönüllerimizle gerçekleştirdik. Her zaman öğrencilerimizin yanındayız." dedi.

Uluşar Zincirli İlkokulu Müdürü Gülçin Didem Kamanoğlu da Türk Kızılay gönülleri sayesinde okullarını eğitime hazır hale getirdiklerini belirterek, "İhtiyaç sahiplerine yardım eden, doğal afetlerde zarar görenlerin yardımına koşan Türk Kızılay gönüllüleri bu kez de okulumuzu güzelleştirdi. Öğrencilerimizi heyecanla okulumuza bekliyoruz. Emeklerinden dolayı gönüllülerimize teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

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