Türk Kızılay ile Tarım Kredi Birlik'ten ihtiyaç sahipleri için iş birliği

Türk Kızılay ile Tarım Kredi Birlik AŞ iş birliğinde ramazan ayı dolayısıyla hazırlanan gıda kolileri yurt içindeki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor.

Türk Kızılay, ramazanda yurt içindeki ihtiyaç sahiplerine dağıtmak üzere 13 bin 888 gıda kolisi alımı için Tarım Kredi Birlik AŞ ile anlaşma yaptı.

Bu kapsamda gıda kolilerinin 3 sevkiyatla Türk Kızılay şubelerine ulaştırılması planlandı.

Planlama doğrultusunda ilk ikisi gerçekleştirilen sevkiyatların üçüncüsü için Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, Tarım Kredi Birlik AŞ Genel Müdürü Kadir Aydın ve Türk Kızılay Genel Müdürü İbrahim Altan'ın katılımıyla Etimesgut'taki Tarım Kredi Kooperatifi Yerleşkesi'nde program düzenlendi.

Kınık, burada yaptığı konuşmada, Türk Kızılay'ın ramazan yardımlarını 81 ildeki ihtiyaç sahiplerine şubeler aracılığıyla ulaştırmaya devam ettiklerini söyledi.

Türk Kızılay ile Tarım Kredi Birlik AŞ'nin bir anlaşma yaptığını belirten Kınık, anlaşma çerçevesinde Tarım Kredi'nin ürettiği, ürettirdiği veya tedarik ettiği gıda malzemelerinden oluşan gıda kolilerinin tırlarla ülke genelindeki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere yola çıktığını bildirdi.

- "Bugün 7 bin koli sevkiyatımızı gerçekleştirmiş olacağız"

Anlaşma kapsamında yaklaşık 14 bin gıda kolisi hazırlanacağını ve ramazanın başından itibaren sevkiyatın devam ettiğini dile getiren Kınık, "Bugün de 5 tırla 7 bin koli sevkiyatımızı gerçekleştirmiş olacağız. Bunun içinde yaklaşık 23 kilogram olan 12 farklı ürün bulunuyor." dedi.

Türk Kızılay'ın bu yıl yardımlarını çoğunlukla Kızılay Kart aracılığıyla nakit olarak ulaştırdığını, bunun yanı sıra 100 bin gıda kolisini ihtiyaç sahiplerine dağıtmaya devam ettiklerini söyleyen Kınık, "Ramazanın hemen öncesinde başlatmış olduğumuz nakit temelli destekler aracılığıyla yaklaşık 220 bin aileye 550 liralık bir yardım, yaklaşık 110 milyon liralık bir yardım ulaştırmaya devam ediyoruz. Ailelerimize bunları ulaştırıyoruz. Yaklaşık 50 bin aileye alışveriş çekleri, indirimli marketlerden yapabilecekleri alışverişleri için çekler ulaştırıyoruz. Yaklaşık 25 milyon lira değerinde de böyle bir destek verdik." diye konuştu.

Kınık, gıda kolileriyle birlikte Türk Kızılay'ın yaklaşık 800 gramlık 2 adet kavurma konservelerinin de ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldığını belirtti.

Yardımlar kapsamında ihtiyaç sahibi çocuk ve yetişkinlere bayramlık giysiler, çocuklara ayrıca ikramlık ürünler gönderdiklerini anlatan Kınık, ülke genelindeki 31 aşevi ve 74 mobil mutfağın da iftar sofralarını şenlendirmeye devam ettiğini dile getirdi.

- "Bu yıl 8 milyonu aşkın insana ulaşmayı hedefliyoruz"

Savaş, kuraklık ve afet yaşanan 23 ülkede de yardımların sürdüğünü ifade eden Kınık, "Bu yıl 8 milyonu aşkın insana ulaşmayı hedefliyoruz. Bu bağlamda 75 bin Kızılay gönüllüsü, 13 bin profesyonel çalışanımız sahada ve ihtiyaç sahiplerine ihtiyaçlarını tedarik etmek için çalışıyorlar." dedi.

Kınık, bu yıl zekatların gıda, burs ve yetimlere destek şeklinde verilebilmesi için kategorilendirme yaptıklarını belirterek, tüccar, sanayici ve iş erbaplarını, ticaret veya üretim yaparken çeşitli sıkıntılarla karşılaşan ve zekat alma durumuna gelen insanlarla dayanışmaya davet ettiklerini söyledi.

Vatandaşların 40 lira tutarındaki fidye ve fitre bağışlarını "FİDYE" ya da "FİTRE" yazıp 1877'e mesaj atarak yapabileceklerini söyleyen Kınık, 2868'e "BAĞIŞ" yazarak atılacak bir SMS ile de 10 lira bağış yapılabildiğini kaydetti.

Kınık, vatandaşların alışveriş merkezlerindeki kiosklardan kredi kartlarıyla temassız şekilde bağış yapabildiklerini ve birçok e-ticaret sitesinde de Türk Kızılay'ın gıda kolilerinden ihtiyaç sahiplerine bağış yapılabildiğini dile getirdi.

Türk Kızılay olarak 2022'yi "Dayanışma yılı" ilan ettiklerini anımsatan Kınık, yardımsever vatandaşların, yapılan dayanışma çağrılarına olumlu dönüş yaptıklarının bu yardım faaliyetlerinden anlaşıldığını ifade etti.

- "Bugüne kadar 1,5 milyon gıda kolisi hazırladık"

Tarım Kredi Birlik AŞ Genel Müdürü Kadir Aydın da çiftçilerin alın teriyle ekip ürettiği ürünleri piyasaya ezdirmeden değerinde aldıklarını ve kendi tesislerinde mamul madde olarak paketleyip tüketicilere ulaştırılmak üzere sevk ettiklerini söyledi.

Sevkiyatların gerçekleştirilmesi için sivil toplum kuruşları, bakanlıklar, siyasi partiler ve belediyelerle iş birliğiyle koliler hazırladıklarını belirten Aydın, günlük 25 bin gıda kolisi hazırlayabildiklerini ve bugüne kadar 1,5 milyon gıda kolisi hazırladıklarını anlattı.

Yıllık hedeflerinin 2,5 milyon koli olduğunu belirten Aydın, "Geçmişten bugüne çiftçinin alın terini ezdirmeden ama tüketiciye de uygun fiyatla mal temin edebilmek, piyasa şartlarına göre daha iyi, ucuz ve kaliteli mallara ulaşabilmeleri için market sayılarımız da binin üzerine çıktı. Belki bu da ramazanın bereketi bilemiyoruz. Bu sayı daha da artacak. Sivil toplum kuruluşlarıyla Tarım Kredi Birlik olarak, kooperatifler olarak çalışıyorduk zaten. Bu çalışmamız artarak devam edecek." diye konuştu.

Aydın, bir gıda kolisinde ayçiçeği yağı, makarna, zeytin, salça, pirinç, kırmızı mercimek, fasulye, bulgur, çay ve un bulunduğunu, ürünlerin genelde 2,5 kilogram ağırlığında olduğunu bildirdi.

Kınık ve Aydın, konuşmalarının ardından gıda kolilerini ihtiyaç sahiplerine ulaştıracak yardım tırlarını uğurladı.

