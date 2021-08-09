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Türk Kızılay yangınlarda uyulması gereken kurallara ilişkin broşür hazırladı

09.08.2021 11:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türk Kızılay yangınlarda uyulması gereken kurallara ilişkin broşür hazırladı

Türk Kızılay tarafından yangına maruz kalanlar ve yangınlara müdahale için gönüllü olanların uyması gereken kurallar broşür haline getirildi.

Türk Kızılaydan yapılan açıklamaya göre, Kızılay Akademi, yangınlarda doğru davranış kuralları çalışmalarını güncelledi.

Yangına maruz kalanların ve yangınlara müdahale için gönüllü olanların uyması gereken kuralları broşür haline getiren Kızılay, daha fazla insana ulaşabilmek için bunları sosyal medya hesaplarından da yayımladı.

Orman yangınları sırasında uyulması gereken genel davranışlar, şu şekilde sıralandı:

"Yangın başladığını fark ederseniz Alo 177 ihbar hattını arayın ve doğru konum bilgisi verin. Resmi kurumlardan gelen uyarıları ve hava tahminlerini dikkate alın. Aşırı sıcaklardan dolayı sık sık su için. Hayatınız için asıl tehlikeyi oluşturan alevlerden çok dumandır, dumana karşı uygun maske kullanın. Isıdan korunmak için varsa uygun eldiven ve gözlük kullanın. Paniğe kapılmadan durum değerlendirmesi ve tahliye planı yapın. Profesyonel eğitiminiz ve teçhizatınız yoksa uzman ekiplerin yangına müdahalesini bekleyin."

Broşürlerde ayrıca "Binada Doğru Davranış Kalıpları", "Tahliye Olurken Dikkat Edilmesi Gereken Doğru Davranış Kalıpları", "Orman Yangını Sırasında Araçta Doğru Davranış Kalıpları", "Yangınlar Sonrası Eve Dönüş", "Orman Yangınının Ardından Çevrenin Kontrolü" ve "Orman Yangınlarının Ardından Gıda ve Suların Kontrolü" başlıkları yer aldı.

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