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Türk Kızılaydan Bartın'da selden etkilenen anne adaylarına yardım eli

07.07.2022 16:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türk Kızılaydan Bartın'da selden etkilenen anne adaylarına yardım eli

Türk Kızılaydan Bartın'da selden etkilenen anne adaylarına yardım eli

Türk Kızılay, Bartın'da selden etkilenen iki anne adayına ulaşarak ev temizliği ve tadilat çalışmalarına destek oldu.

Sel ve taşkının yaşandığı kentte yaraların sarılması için çalışmalara devam eden Kızılay gönüllüleri, afetzedelerin beslenme ve psiko-sosyal ihtiyaçlarını karşılamak için mücadele ediyor.

Sahada görev yapan personel ve gönüllüler dışında vatandaşlara gün boyu su, sıcak yemek ve ikramlık dağıtan Türk Kızılay, selden etkilenen evlerde oturan iki anne adayına da ulaştı.

Anne adaylarının ev temizliği ve tadilat çalışmalarına destek verilirken, doğum öncesi ve sonrası ihtiyaçlar hususunda da planlama yapıldı. Anne adaylarının hastane sürecini de Kızılay Bartın Şube Başkanlığının girişimiyle kentteki özel bir hastane üstlendi.

- "Kızılaya ithafen çocuğumun isimini Öykü Hilal koyacağız"

Hastanede doğum için yatışı yapılan anne adayı Songül Elmacı, AA muhabirine, tüm ev eşyalarının su içinde kaldığını, hamilelikle birlikte zor bir süreç geçirdiğini anlattı.

Bu süreçte Türk Kızılayın sürekli yanında olduğunu ifade eden Elmacı, "Kızılaydan ve hastane sürecimde bana yardımcı olan Özel Aktıp Sağlık Merkezinden Allah razı olsun. Şu an bile hala yanımdalar. Kızımın adını Öykü koyacaktım. Kızılayın yardım eline ithafen, doğacak çocuğumun ismini 'Hilal-i Ahmer'den esinlenerek Öykü Hilal koyacağız. Bugün hayırlısıyla doğumumuz olacak. Selde bebeğimiz için hazırladığımız tüm kıyafet ve eşyalar da kullanılamaz hale geldi ama Türk Kızılay tüm ihtiyaçlarımızı karşıladı." dedi.

Baba adayı Bayram Elmacı da eşyalarının, her şeyinin gittiğini ama Türk Kızılayın kendilerine yardımcı olduğunu belirterek, "Eşim de şu an doğumhanede. Teşekkür ederiz, Türk Kızılay iyi ki varsınız." ifadesini kullandı.

Türk Kızılaydan Bartın'da selden etkilenen anne adaylarına yardım eli

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Anahtar Kelimeler:
sel Bartın yardım

Bartın Namaz Vakitleri 9 Temmuz Cumartesi

İmsak
03:18
Sabah
05:18
Öğle
13:01
İkindi
17:01
Akşam
20:34
Yatsı
22:24
Bartın ECZANELER
Bartın ATM’LER

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