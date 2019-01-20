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Türk mimar Emrah Sevimlisoy'un projesini Mohamed Salah satın aldı

kerem.aydin kerem.aydin
SPOR  | 20.01.2019 20:35 | Son Güncelleme

Liverpool'da forma giyen Mısırlı yıldız Mohamed Salah, İngiltere'deki yatırımlarına devam ediyor. Salah'ın dikkatini son olarak bir Türk mimar çekti.

İşte tüm detaylar...

Türk mimar Emrah Sevimlisoy'un projesini Mohamed Salah satın aldı

Türk mimarları dünyanın dört bir yanında hayata geçirdikleri projeler ile öne çıkmaya başladı. Bu isimlerden birisi de Emrah Sevimlisoy...

Türk mimarları dünyanın dört bir yanında hayata geçirdikleri projeler ile öne çıkmaya başladı. Bu isimlerden birisi de Emrah Sevimlisoy...

Londra Kraliyet Sanat Akademisi'nde mimarlık eğitimini tamamlayan Emrah Sevimlisoy, 2001'de Londra'da Designembassy isimli mimarlık şirketini açtı.

Londra Kraliyet Sanat Akademisi'nde mimarlık eğitimini tamamlayan Emrah Sevimlisoy, 2001'de Londra'da Designembassy isimli mimarlık şirketini açtı.

Sevimlisoy Mimarlık'ta da yöneticilik yapan Emrah Sevimlisoy, son dönemlerde yaptığı çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Sevimlisoy Mimarlık'ta da yöneticilik yapan Emrah Sevimlisoy, son dönemlerde yaptığı çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Emrah Sevimlisoy, sektörün her geçen gün geliştiğini belirterek, şöyle konuştu: "İstanbul'da mimar Erol Sevimlisoy ile birlikte çok sayıda tarihsel niteliği yüksek yalı, köşk rezidans, ofis ile 5 ve 7 yıldızlı otellerin projelerinde restorasyon, restitüsy

Emrah Sevimlisoy, sektörün her geçen gün geliştiğini belirterek, şöyle konuştu: "İstanbul'da mimar Erol Sevimlisoy ile birlikte çok sayıda tarihsel niteliği yüksek yalı, köşk rezidans, ofis ile 5 ve 7 yıldızlı otellerin projelerinde restorasyon, restitüsy

"Türkiye'de şu anda içinde bulunduğumuz projelerden birisi Türk Havayolları ve DO&CO'nun Ortaköy Yüzme İhtisas projesi. Bu projenin kontrol, koordinasyon ve mimari sorumluluğu bize ait. Yine Mandarin Oriental Hotel Kuruçeşme projemiz devam ediyor. Normald

"Türkiye'de şu anda içinde bulunduğumuz projelerden birisi Türk Havayolları ve DO&CO'nun Ortaköy Yüzme İhtisas projesi. Bu projenin kontrol, koordinasyon ve mimari sorumluluğu bize ait. Yine Mandarin Oriental Hotel Kuruçeşme projemiz devam ediyor. Normald

Sevimlisoy, Londra'da birçok proje yaptıklarını ve bu projelerden birini Liverpool kulübünün dünyaca ünlü Mısırlı futbolcusu Mohamed Salah'ın satın aldığını belirtti. Sevimlisoy yaptığı açıklamada şu sözleri sarf etti;

Sevimlisoy, Londra'da birçok proje yaptıklarını ve bu projelerden birini Liverpool kulübünün dünyaca ünlü Mısırlı futbolcusu Mohamed Salah'ın satın aldığını belirtti. Sevimlisoy yaptığı açıklamada şu sözleri sarf etti;

"Londra'da sadece mimar olmak bazen yetmiyor. Biz de bunun farkına vardığımız için sadece mimarlık yapmıyoruz. Londra dünyanın merkezi. Buraya dünyanın her yerinden insanlar geliyor. Burada ev alma nasıl yapılır? Konut Kredisi nasıl alınır? Bu işlemlerde

"Londra'da sadece mimar olmak bazen yetmiyor. Biz de bunun farkına vardığımız için sadece mimarlık yapmıyoruz. Londra dünyanın merkezi. Buraya dünyanın her yerinden insanlar geliyor. Burada ev alma nasıl yapılır? Konut Kredisi nasıl alınır? Bu işlemlerde

"Bazı işverenlerimiz bize 'Londra'da ev almak istiyorum' diyor. Biz de evi buluyoruz. Mortgage'ını çıkarıyoruz. Daha sonra iç tasarımını da yapıp, hazır evi teslim ediyoruz. Bu hem bizim insanlarımıza hem de yabancılara çok cazip geliyor. Şu ana kadar Lon

"Bazı işverenlerimiz bize 'Londra'da ev almak istiyorum' diyor. Biz de evi buluyoruz. Mortgage'ını çıkarıyoruz. Daha sonra iç tasarımını da yapıp, hazır evi teslim ediyoruz. Bu hem bizim insanlarımıza hem de yabancılara çok cazip geliyor. Şu ana kadar Lon
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Anahtar Kelimeler:
Mohamed Salah Emrah Sevimlisoy

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