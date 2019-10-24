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Türk model Real Madridli sevgilisini statta izledi!

kerem.aydin kerem.aydin
SPOR  | 24.10.2019 17:25 | Son Güncelleme

Real Madrid'in deplasmanda Galatasaray ile Türk Telekom Stadında karşılaştığı maçta Türk model Elif Aksu da yer aldı. Karşılaşmayı izlemek ve Real Madrid’de oynayan sevgilisi Vinicius Junior izlemeye gelen Model Elif Aksu bu görüntüsünü instgram hesabından paylaştı.

Önceki akşam Türk Telekom Stadı'nda oynanan Galatasaray - Real Madrid maçını tribünden takip edenler arasında Türk güzel Elif Aksu da vardı.

Aksu, oyuna giren sevgilisi, Real Madrid'in Brezilyalı yıldızı Vinicius Junior'ı hikayesinde İngilizce "Haydi" notuyla paylaştı. Junior'ın ise 1-0 kazandıkları maç sonrası Aksu'nun hikayesini "kalp" emojisiyle paylaşması dikkatlerden kaçmadı.

ADI NEYMAR'LA ANILMIŞTI

Elif Aksu'nun adı daha önce PSG'nin yıldız oyuncusu Neymar ve ünlü dövüşçü Conor McGregor ile de anılmıştı.

27 yaşındaki Türk asıllı Avusturyalı model, iki sene önce İbiza'da sevgilisinin Ferrari'si ile kaza yapıp tutuklanmıştı.

Elif Aksu, New York'ta da çok önemli defilelerde podyuma çıkma başarısı göstermişti.

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Anahtar Kelimeler:
elif aksu Vinicius Junior real madrid

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