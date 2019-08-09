Türk mutfağının eşsiz lezzeti yaz mevsimine uyarlandı

Ankara’da yarım asırdır tatlı sektöründe olan Meşhur Sıtkı Usta, Türk mutfağının vazgeçilmez lezzetlerinden olan baklavayı yaz mevsimine uyarladı. Fıstıklı baklavanın şerbetini sütle hazırlayan usta tatlıcı, soğutarak servis ettiği tatlıyla damakları şenlendiriyor. Vatandaşların yaz mevsiminde yoğun ilgi gösterdiği soğuk baklava, hazırlandıktan sonra saatler içinde tükeniyor. Türk damak tadına uygun olarak üretilen eşsiz lezzet, hazırlandıktan sonra özel soğutucu dolapta en az 2 saat dinlendiriliyor. Şerbetinde süt kullanılan ve üzerinde çikolata ile satışa sunulan tatlı her yaştan bireyin damak tadına hitap ediyor. Türkiye’de bir ilk olan bu lezzetin patenti için firma, başvurusunu yaptı.

Firma sahiplerinden Süleyman Altunbay, müşterilerin yaz aylarında soğuk tatlı talep ettikleri için soğuk baklavayı yapmaya karar verdiklerini söyleyerek, "Nasıl yapalım diye düşündük. İlk önce Sütlü Nuriye’den yola çıktık olmadı. Soğuk baklava, sütlü Nuriye ve güllaçla ortaya çıkan bir tatlı. Bunu çikolata ve sütle buluşturduktan sonra böyle bir lezzetin ortaya çıktığını fark ettik. Bunu müşterilere sunmaya başladık, herkes çok beğendi. Daha da geliştirerek çikolata çeşitleriyle denedik. En çok sütlü olan tercih edildi" dedi.