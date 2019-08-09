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Türk mutfağının eşsiz lezzeti yaz mevsimine uyarlandı

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 09.08.2019 09:30 | Son Güncelleme

Türk mutfağının en özel lezzetlerinden olan baklavayı yaz mevsimine uyarlayan ünlü bir tatlıcı, soğuk baklava üretti. Vatandaşların yoğun talep gösterdiği soğuk baklava, kısa sürede tükeniyor!

Türk mutfağının eşsiz lezzeti yaz mevsimine uyarlandı

Ankara’da yarım asırdır tatlı sektöründe olan Meşhur Sıtkı Usta, Türk mutfağının vazgeçilmez lezzetlerinden olan baklavayı yaz mevsimine uyarladı. Fıstıklı baklavanın şerbetini sütle hazırlayan usta tatlıcı, soğutarak servis ettiği tatlıyla damakları şenlendiriyor. Vatandaşların yaz mevsiminde yoğun ilgi gösterdiği soğuk baklava, hazırlandıktan sonra saatler içinde tükeniyor. Türk damak tadına uygun olarak üretilen eşsiz lezzet, hazırlandıktan sonra özel soğutucu dolapta en az 2 saat dinlendiriliyor. Şerbetinde süt kullanılan ve üzerinde çikolata ile satışa sunulan tatlı her yaştan bireyin damak tadına hitap ediyor. Türkiye’de bir ilk olan bu lezzetin patenti için firma, başvurusunu yaptı.

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Firma sahiplerinden Süleyman Altunbay, müşterilerin yaz aylarında soğuk tatlı talep ettikleri için soğuk baklavayı yapmaya karar verdiklerini söyleyerek, "Nasıl yapalım diye düşündük. İlk önce Sütlü Nuriye’den yola çıktık olmadı. Soğuk baklava, sütlü Nuriye ve güllaçla ortaya çıkan bir tatlı. Bunu çikolata ve sütle buluşturduktan sonra böyle bir lezzetin ortaya çıktığını fark ettik. Bunu müşterilere sunmaya başladık, herkes çok beğendi. Daha da geliştirerek çikolata çeşitleriyle denedik. En çok sütlü olan tercih edildi" dedi.

GÜN İÇİNDE ONLARCA TEPSİ SATILIYOR

Soğuk baklavayı diğer baklavadan ayıran özellikleri şerbetinin sütlü olması ve sunumunda çikolata kullanılması. Soğuk baklavanın meşakkatli bir süreçten geçtiğini anlatan Altunbay, "Özellikle yaz aylarında 40-50 tepsi günlük talep oluyor. En çok tercih edilen tatlı bu. Çok hafif olması ve soğuk servis edilmesi nedeniyle yaz mevsiminde çok tercih ediliyor. İki saat boyunca buzdolabında bekletiliyor, soğutuyoruz sonra çıkarıp servis ediyoruz. Soğuk baklavayı ilk biz çıkardık, patent için de başvurumuzu yaptık, tescilini alacağız inşallah. Sürekli yenilik ve daha farklı ürün nasıl ortaya çıkarabiliriz bunun hakkında çalışıyoruz. Önümüzdeki ay yeni bir tatlı daha çıkaracağız" diye konuştu.

SOĞUK BAKLAVA TARİFİ

Baklava ustası Muzaffer Çelik, soğuk baklava yapılışını ve püf noktalarını anlattı. Soğuk baklava yapımının her aşamasını uygulamalı olarak anlatan Muzaffer Usta, soğuk baklava yapımındaki püf noktalarına dikkat çekti. Hamurun kulak memesi kıvamında olması gerektiğinin altını çizen Muzaffer Usta, hamuru 10 dakika dinlendikten sonra açma aşamasına geçilmesi gerektiğini söyledi. Baklava ustası, soğuk baklava hamurunun ince olması gerektiğini de belirterek hamur açılacak ortamın nemli olması gerektiğine dikkat çekti.

Yufkaları tepsiye dizip, aralarına fıstıkları yerleştirdikten sonra baklavayı pişiren Muzaffer Usta, soğuk baklavanın şerbetinin süt ile yapıldığını ve bu sayede hafif bir tatlı elde ettiklerini kaydetti. Öte yandan usta, çikolata ile birleşen tatlının en önemli özelliğinin de soğuk servis edilmesi olduğunu vurguladı.

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