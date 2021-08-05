Türk sevgilisi Alev Aydın’dan oğlu olan dünyaca ünlü şarkıcı Halsey, bebeğini emzirdiği anları paylaştı

2 yıldız birlikte olan Türk senarist Alev Aydın ve ünlü şarkıcı Halsey, geçtiğimiz haftalarda ilk çocukları Ender Ridley’ı kucaklarına aldı.

14 Temmuz'da bebeğini kucağına alan Amerikalı şarkıcı Halsey, "Minettarım. En nadir ve mutlu oldu doğum için... Aşk tarafından destekleniyor" ifadelerini kullandı.

HALSEY, ÜÇ HAFTA SONRA ORTAYA ÇIKTI

Anne olduktan 3 hafta sonra ortaya çıkan Halsey, Türk aşkı Alev Aydın’dan olan oğlu Ender’i emzirdiği anları paylaştı.

Halsey'in bu paylaşımı takipçilerini ikiye böldü. Kimisi, "Özel anlarını kendine saklayabilirsin" dedi. Kimisi de, "İçinden gelmiş paylaşmış. Büyütmeye gerek yok" yorumunu yaptı.



