MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Türk sevgilisi Alev Aydın’dan oğlu olan dünyaca ünlü şarkıcı Halsey, bebeğini emzirdiği anları paylaştı

Türk sevgilisi Alev Aydın’dan oğlu olan dünyaca ünlü şarkıcı Halsey, bebeğini emzirdiği anları paylaştı

05.08.2021 07:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uzun süredir Türk senarist Alev Aydın’la birlikte olan dünyaca ünlü şarkıcı Halsey, geçtiğimiz haftalarda oğlu Ender Ridley’ı kucağına aldı. Halsey, Türk aşkı Alev Aydın’dan olan oğlu Ender’i bahçede emzirdi.

Türk sevgilisi Alev Aydın’dan oğlu olan dünyaca ünlü şarkıcı Halsey, bebeğini emzirdiği anları paylaştı

2 yıldız birlikte olan Türk senarist Alev Aydın ve ünlü şarkıcı Halsey, geçtiğimiz haftalarda ilk çocukları Ender Ridley’ı kucaklarına aldı.

halsey3

14 Temmuz'da bebeğini kucağına alan Amerikalı şarkıcı Halsey, "Minettarım. En nadir ve mutlu oldu doğum için... Aşk tarafından destekleniyor" ifadelerini kullandı.

Beklenen bebek doğdu! Halsey, bebeğine Türk ismi koyduBeklenen bebek doğdu! Halsey, bebeğine Türk ismi koydu

HALSEY, ÜÇ HAFTA SONRA ORTAYA ÇIKTI

Anne olduktan 3 hafta sonra ortaya çıkan Halsey, Türk aşkı Alev Aydın’dan olan oğlu Ender’i emzirdiği anları paylaştı.

IMG_3151

Halsey'in bu paylaşımı takipçilerini ikiye böldü. Kimisi, "Özel anlarını kendine saklayabilirsin" dedi. Kimisi de, "İçinden gelmiş paylaşmış. Büyütmeye gerek yok" yorumunu yaptı.

Karnı burnundaki Halsey'den cesur poz! Alev Aydın'a olan aşkını anlattıKarnı burnundaki Halsey'den cesur poz! Alev Aydın'a olan aşkını anlattı


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
"Devlet, milletine bir açıklama borçludur""Devlet, milletine bir açıklama borçludur"
PARTNERArka Sokaklar'ın Pınar'ın son hali şaşırtıyorArka Sokaklar'ın Pınar'ın son hali şaşırtıyor
MasterChef’te ilginç anlar! Mehmet Şef'ten olay yorumMasterChef’te ilginç anlar! Mehmet Şef'ten olay yorum
Anahtar Kelimeler:
Halsey
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Orman yangınlarında son durum

Orman yangınlarında son durum

Cumhurbaşkanı Erdoğan yangınlarla ilgili son durumu açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan yangınlarla ilgili son durumu açıkladı

Bilim Kurulu toplantısı sonrası Bakan Koca'dan açıklama

Bilim Kurulu toplantısı sonrası Bakan Koca'dan açıklama

Alevler Şahan'ın evine dayandı: Nefes alamıyorum ama burayı terk etmeyeceğim

Alevler Şahan'ın evine dayandı: Nefes alamıyorum ama burayı terk etmeyeceğim

İki doz aşı yaptırmayanlar kahvehanelere alınmayacak

İki doz aşı yaptırmayanlar kahvehanelere alınmayacak

Şahan Gökbakar: Buraya provokatörler geliyor, bir tanesini gırtlaklıyordum

Şahan Gökbakar: Buraya provokatörler geliyor, bir tanesini gırtlaklıyordum

İlginizi Çekebilir

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.