Türk sevgilisinden bebek bekleyen Halsey'den hamilelik pozu

Geçen ay Türk sevgilisi Alev Aydın’dan hamile olduğunu açıklayan dünyaca ünlü şarkıcı Halsey, yeni hamilelik pozunu sosyal medyada paylaştı.

26 yaşındaki şarkıcı, Instagram sayfasında plajda çekilen bikinili pozunu yayımladı. Halsey mesajında, hamile olmanın cinsiyet algısını “eşitlediğini” söyledi.

Halsey, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Şubat en kısa ay, ancak günler çok uzun sürüyor gibi geliyor. Ama aynı zamanda çok hızlı mı gidiyor?! Vücudumla ilgili çok düşünüyordum. Kendinizin bu kadar çabuk değişmesini izlemek garip. Hamileliğin bana ‘kadınlık’ hakkında çok güçlü, ikili duygular vereceğini düşünmüştüm ama gerçekten cinsiyet algımı tamamen eşitledi."

Ünlü şarkıcı ayrıca, “Vücuduma olan duyarlılığım beni insanlığımın çok farkına vardırdı ve hepsi bu. Olağanüstü bir şey yapıyorum. Ve bu harika. Umarım bu duygu devam eder” dedi.

Halsey, “Çok yemek pişiriyorum, her zamankinden daha fazla uyuyorum, çok fazla kitap okuyorum. Ailemi özlüyorum. Ve sizi de. Şimdilik hoşçakalın” mesajını yazdı.

Macaristan asıllı ABD'li şarkıcı, geçen ay hamile olduğunu duyururken Instagram hesabından hamile pozlarını paylaşmış, fotoğraflarına "Sürpriz" notunu düşerek sevgilisi Alev Aydın'ı da etiketlemişti.

