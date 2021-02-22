MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Türk sevgilisinden bebek bekleyen Halsey'den hamilelik pozu

Türk sevgilisinden bebek bekleyen Halsey'den hamilelik pozu

22.02.2021 13:38 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Türk sevgilisinden bebek bekleyen Halsey'den hamilelik pozu

ABD'de yaşayan Türk sinemacı Alev Aydın ile birlikteliğinden ilk bebeğini bekleyen dünyaca ünlü şarkıcı Halsey, Instagram'da yeni hamilelik pozunu paylaştı.

Geçen ay Türk sevgilisi Alev Aydın’dan hamile olduğunu açıklayan dünyaca ünlü şarkıcı Halsey, yeni hamilelik pozunu sosyal medyada paylaştı.

26 yaşındaki şarkıcı, Instagram sayfasında plajda çekilen bikinili pozunu yayımladı. Halsey mesajında, hamile olmanın cinsiyet algısını “eşitlediğini” söyledi.

Alev Aydın Halsey haberiyle gündemde! Alev Aydın kimdir?Alev Aydın Halsey haberiyle gündemde! Alev Aydın kimdir?

Halsey, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Şubat en kısa ay, ancak günler çok uzun sürüyor gibi geliyor. Ama aynı zamanda çok hızlı mı gidiyor?! Vücudumla ilgili çok düşünüyordum. Kendinizin bu kadar çabuk değişmesini izlemek garip. Hamileliğin bana ‘kadınlık’ hakkında çok güçlü, ikili duygular vereceğini düşünmüştüm ama gerçekten cinsiyet algımı tamamen eşitledi."

f6S6g2OGFECmZ8PZuD9ZCw

Ünlü şarkıcı ayrıca, “Vücuduma olan duyarlılığım beni insanlığımın çok farkına vardırdı ve hepsi bu. Olağanüstü bir şey yapıyorum. Ve bu harika. Umarım bu duygu devam eder” dedi.

Halsey, “Çok yemek pişiriyorum, her zamankinden daha fazla uyuyorum, çok fazla kitap okuyorum. Ailemi özlüyorum. Ve sizi de. Şimdilik hoşçakalın” mesajını yazdı.

Macaristan asıllı ABD'li şarkıcı, geçen ay hamile olduğunu duyururken Instagram hesabından hamile pozlarını paylaşmış, fotoğraflarına "Sürpriz" notunu düşerek sevgilisi Alev Aydın'ı da etiketlemişti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Eviniz ne kadar güvende? Tek tıkla önleminizi alınEviniz ne kadar güvende? Tek tıkla önleminizi alın
Tartışma bitmiyor! 'Tank gibi kadınım...'Tartışma bitmiyor! 'Tank gibi kadınım...'
Herkes onu yarışmadan hatırlıyor!Herkes onu yarışmadan hatırlıyor!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

İbo'nun genç sevgilisi paylaştı!

İbo'nun genç sevgilisi paylaştı!

Karadeniz için 'bölgesel karantina' ve '15 günlük tam kapanma' önerisi

Karadeniz için 'bölgesel karantina' ve '15 günlük tam kapanma' önerisi

Erman Toroğlu'ndan maç sonu olay sözler!

Erman Toroğlu'ndan maç sonu olay sözler!

Bir ilde mutant virüs vakaları yüzde 50'yi geçti

Bir ilde mutant virüs vakaları yüzde 50'yi geçti

PKK katliamından kurtulan askerin anlattıkları kan dondurdu

PKK katliamından kurtulan askerin anlattıkları kan dondurdu

ABD, Tahran'la iletişime geçti

ABD, Tahran'la iletişime geçti

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

'Seks her yaşta önemli mi' sorusuna güldüren yanıt

'Seks her yaşta önemli mi' sorusuna güldüren yanıt

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Yine durmadı! Kalça operasyonu sonrası paylaştı

Yine durmadı! Kalça operasyonu sonrası paylaştı

Usta oyuncudan 'kıro'çıkışı! 'Müthiş yanıldık'

Usta oyuncudan 'kıro'çıkışı! 'Müthiş yanıldık'

İbrahim Tatlıses'in şaşırtan değişimi! Yeni imajı olay oldu

İbrahim Tatlıses'in şaşırtan değişimi! Yeni imajı olay oldu

Diğer Haberler

Ayşe Mine kimdir? Ayşe Mine kaç yaşında, nereli? İşte Ayşe Mine gençliği ve şarkıları

İbo Show'daki polemikle gündeme gelen Ayşe Mine kimdir?

Yer kavgasıyla gündem olan Ayşe Mine'den çarpıcı açıklamalar! 'Beni poposu ile itti' demişti...

Tartışma bitmiyor! 'Tank gibi kadınım...'

Eski Survivor yarışmacısı Birsen Bekgöz estetikli hali inanılmaz! Gören tanıyamadı

Survivor yarışmacısının estetikli hali inanılmaz! Gören tanıyamadı

Işıl Reçber: Üç gündür hastanelerde koşturuyorum

'Üç gündür hastanelerde koşturuyorum'

Rabia Yaman evinin balkonunda paylaştığı pozla olay oldu

Evinin balkonunda paylaştığı pozla olay oldu

Koronavirüsü yenen Demet Akalın, yaşadığı süreci canlı yayında anlattı

Sitem etti! 'En yakınımdakileri bile sildim'

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.