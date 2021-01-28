Alev Aydın Halsey haberiyle gündemde! Alev Aydın kimdir?

Ünlü şarkıcı Halsey, hamile olduğunu açıklayınca gündeme bomba gibi düştü. Hamilelik pozlarını paylaşan Halsey bir süredir Alev Aydın'la büyük bir aşk yaşıyor. Halsey'in paylaşımıyla gündem olan Alev Aydın kimdir, kaç yaşında merak konusu oldu.

ALEV AYDIN KİMDİR, ALEV AYDİN NERELİ?

Halsey'in Türk sevgilisi Alev Aydın sosyal medyada aranmaya başladı. Fakat sanılanın aksine, Halsey'in sevgilisi Alev Aydin Türkiye'de yaşamıyor. Türk asıllı Alev Aydin, Amerika'da yaşıyor. Alev Aydın'ın yaşı da ne yazık ki bilinmiyor.

Alev Aydin, birçok senaryonun yazarlığını yapmış bir senarist. Amerika'da yaşayan Alev Aydin, Cruel Hearts ve Lonely Boy gibi eserlerin senaryosunun yazarıdır. Alev Aydın, ayrıca oyunculuk da yapmaktadır ve sanatla ilgilenmektedir.

HALSEY KİMDİR?

Ashley Nicolette Frangipane,29 Eylül 1994 New Jersey'de dünyaya geldi. Anne tarafından İtalyan, Macar, İrlandalı ve baba tarafından Afrika-Amerika kökenlidir. 14 yaşında akustik gitara geçmeden keman, viyola ve viyolonsel çaldı. İlk röportajlarından birinde, Halsey 16 veya 17 yaş civarlarında ona bipolar bozukluk teşhisi konulduğunu belirtmiştir. 18 yaşında ekonomik sıkıntılardan kurtuluşu müzikle oldu. Çeşitli sahne isimleri altında farklı şehirlerde çok sayıda akustik gösteriler yaptı. En sonunda lakabı olarak Halsey'yi seçti, bunun sebebi isminin (Ashley) anagramı ve Brooklyn'de gençliğinde çok vakit geçirdiği bir caddenin isminin olmasıydı.