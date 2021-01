Alev Aydın Halsey haberiyle gündemde! Alev Aydın kimdir?

Halsey gerçek adı altında YouTube'da cover şarkılar yayınlayarak kariyerine başladı. 2012 yılında, Taylor Swift ve One Direction üyesi Harry Styles ile Swift'in ilişkisi hakkında "Haylor Song" adlı I Knew You Were Trouble şarkısının bir parodisini kaydetti ve bunu Tumblr hesabında paylaştı. 2014 yılında Halsey "Ghost" isimli bir şarkı kaydetti ve onu SoundCloud'da yayınladı. Ardından "Room 93" başlıklı ilk EP'sini 27 Ekim 2014'te yayınladı. 2014'te açılış sanatçısı olarak The Kooks ile tura çıktı. Mart ve Nisan 2015'te Young Rising Sons ile tura çıktı.