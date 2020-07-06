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Türk Silahlı Kuvvetlerinden Gelibolu'daki orman yangınını söndürme çalışmalarına destek

ANKARA HABERLERİ  | 06.07.2020 21:36 | Son Güncelleme

Türk Silahlı Kuvvetlerinden Gelibolu'daki orman yangınını söndürme çalışmalarına destek

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde çıkan orman yangınının söndürülebilmesi için Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait araç-gereç ve personelin, gerekli katkıyı vererek istenilen talepleri karşıladığını bildirdi.

MSB'den yapılan açıklamada, "Gelibolu Yarımadası'nda çıkan orman yangının söndürülebilmesi için TSK'ya ait araç-gereç ve personelimiz, Çanakkale Valiliği ile koordinasyon içinde gerekli katkıyı vererek istenilen talepleri karşılamış, süreç yakından takip edilmektedir." ifadeleri kullanıldı.

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