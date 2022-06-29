Türk Silahlı Kuvvetlerinin seyyar köprüleri Bartın'a ulaştı

Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Bartın'daki selde yıkılan köprülerin yerine gönderdiği seyyar köprülerin kente ulaştığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Bartın'daki selde yıkılan köprülerin yerine Türk Silahlı Kuvvetlerimizin kullandığı seyyar köprülerden kurmak üzere Gelibolu'daki 2'nci ve Kırklareli'deki 5'inci Kolordudan yola çıkan birliklerimiz Bartın'a ulaştı. Köprülerin kurulumu en kısa sürede tamamlanacak."

