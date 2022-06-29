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Türk Silahlı Kuvvetlerinin seyyar köprüleri Bartın'a ulaştı

29.06.2022 18:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türk Silahlı Kuvvetlerinin seyyar köprüleri Bartın'a ulaştı

Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Bartın'daki selde yıkılan köprülerin yerine gönderdiği seyyar köprülerin kente ulaştığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Bartın'daki selde yıkılan köprülerin yerine Türk Silahlı Kuvvetlerimizin kullandığı seyyar köprülerden kurmak üzere Gelibolu'daki 2'nci ve Kırklareli'deki 5'inci Kolordudan yola çıkan birliklerimiz Bartın'a ulaştı. Köprülerin kurulumu en kısa sürede tamamlanacak."

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