Türk Silahlı Kuvvetlerinin seyyar köprüleri Bartın'a ulaştı

Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Bartın'daki selde yıkılan köprülerin yerine gönderdiği seyyar köprülerin kente ulaştığını bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:
"Bartın'daki selde yıkılan köprülerin yerine Türk Silahlı Kuvvetlerimizin kullandığı seyyar köprülerden kurmak üzere Gelibolu'daki 2'nci ve Kırklareli'deki 5'inci Kolordudan yola çıkan birliklerimiz Bartın'a ulaştı. Köprülerin kurulumu en kısa sürede tamamlanacak."
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