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Türk sinemasının efsanelerine bir ödül daha! Türkan Şoray ve Kadir İnanır Altın Koza'da!

13.09.2023 18:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türk sinemasının yaşayan efsanelerinden Türkan Şoray ve Kadir İnanır, bir ödülle gündeme geldi. Selvi Boylum Al Yazmalım filmiyle izleyicilerin kalbine taht kuran ikili, yıllar sonra yeniden bir arada görülecek.

Kadir İnanır ve Türkan Şoray, Altın Koza Film Festivali nedeniyle yeniden gündeme geldi. Türk sinemasına sayısız film kazandırmış olan iki usta oyuncuya 'Türk Sineması'nın Yüzü' ödülü verilecek.

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Türk sinemasının Sultanı Türkan Şoray ve Tatar Ramazan'ı Kadir İnanır, uzun bir süre sonra yeniden birlikte görülecekler.

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Adana'da düzenlenen Altın Koza Film Festivali'nde iki usta oyuncuya ödül verileceği açıklandı.

BİRLİKTE SAYISIZ FİLM...

Şoray ve İnanır birlikte Selvi Boylum Al Yazmalım başta olmak üzere Deprem, Dönüş, Benzemez Kimse Sana, Unutulan Kadın ve Bodrum Hakimi filmlerinde rol aldılar.

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Altın Koza'nın en anlamlı ödüllerinden olan 'Türk Sineması'nın Yüzü' ödülü bu yıl Türkan Şoray ve Kadir İnanır'a verilecek.

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Türk sinema ve dizi tarihinin efsane oyuncularından Türkan Şoray ve Kadir İnanır, bu yıl 30'uncusu düzenlenecek Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali’nde özel bir ödülün sahibi olacak.

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Ödül haberinin açıklanmasını ardından sinemaseverlerden ' Ustalara büyük ödül yakışır', 'Yaşayan efsaneler', 'Ah İlyas ah' gibi yorumlar geldi.

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