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  4. Türk sinemasının usta yönetmeni Şerif Gören entübe edildi! Merdivenlerden düştü

Türk sinemasının usta yönetmeni Şerif Gören entübe edildi! Merdivenlerden düştü

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
24.11.2024 10:10
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Yılanların Öcü, Endişe, Yol filmleriyle hafızalara kazınan Şerif Gören'den kötü haber geldi. Şerif Gören evinin merdivenlerinden düşerek hastanelik oldu. Şerif Gönen entübe edildi.

Türk sinemasının usta yönetmeni Şerif Gören entübe edildi! Merdivenlerden düştü

Türk sinemasının önemli isimlerinden biri olan 80 yaşındaki usta yönetmen Şerif Gören, dün gece evinde talihsiz bir kaza geçirdi. Merdivenlerden inerken dengesini kaybeden Gören, başını sert bir şekilde yere çarptı.

Olay sonrası yakınları tarafından hemen hastaneye kaldırılan Şerif Gören, Taksim İlk Yardım Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı.

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ŞERİF GÖREN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Sağlık durumu, hastaneye kaldırılmasının ardından hızla takip edilmeye başlanan Gören, entübe edilerek tedavi sürecine alındı. Türk sinemasının duayen isimlerinden biri olarak tanınan Gören'e, sevenlerinden ve meslektaşlarından destek mesajları yağmaya başladı.

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Gören’in sağlık durumu ve tedavi süreciyle ilgili gelişmeler sinema dünyasında büyük bir endişeyle takip ediliyor. Gören'in sinemaya katkıları ve eserleri, Türk sinemasının unutulmazları arasında yer alırken, hayranları ve sanat dünyası onun sağlığına kavuşması için dua ediyor.

ŞERİF GÖREN KİMDİR?

Şerif Gören, Türk sinemasının usta yönetmenlerinden biridir ve 80 yılı aşkın süredir Türk sinemasına büyük katkılarda bulunmuştur.

Gören, özellikle dram ve toplumcu sinema türlerinde önemli projelere imza atmış, birçok filminde Türk halkının yaşamını ve toplumsal sorunlarını derinlemesine işlemiştir. "Yılmaz Güney" ile olan yakın işbirliği sayesinde, "Yol" gibi önemli filmin yönetmenliğini üstlenmiş ve dünya çapında büyük ödüller kazanmıştır.

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Anahtar Kelimeler:
Yılmaz Güney türk sineması
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