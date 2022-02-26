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  4. Türk siyasetinin "Erbakan Hocası" vefatının 11'inci yılında Konya'da anıldı

Türk siyasetinin "Erbakan Hocası" vefatının 11'inci yılında Konya'da anıldı

26.02.2022 14:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı ve Erbakan Vakfı Başkanı Fatih Erbakan: - "(Necmettin Erbakan) Nesillere istikamet verendi, bir okul gibi çok sayıda insan yetiştirdi. Çok etkili bir öğretmendi" - "Bütün hayatı ve 42 yıllık siyasi yaşamı boyunca daima hayrın yanında, şerrin karşısında durdu"

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı ve Erbakan Vakfı Genel Başkanı Fatih Erbakan, Necmettin Erbakan'ın nesillere istikamet verdiğini, bir okul gibi çok sayıda insan yetiştirdiğini bildirdi.

Erbakan, Necmettin Erbakan Üniversitesi Nezahat Keleşoğlu Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen, "Nesillere istikamet veren Erbakan" programında, babası Erbakan'ın gerçek bir dava ve devlet adamı olduğunu söyledi. Erbakan Hoca'nın aynı zamanda örnek bilim insanı olduğuna işaret eden Erbakan, merhum Başbakan'ı anmanın yanı sıra anlamanın da kıymetli olduğunu dile getirdi.

- "Azmini ve dirayetini gösteren bir liderdi"

Erbakan, önceki yıllarda farklı temalarda gerçekleştirilen anma programlarında, babasının kişiliğini yansıtan değerleri işlediklerini belirterek "'Vazgeçmeyen Erbakan' ile anmıştık. Dünyanın başka yerinde görülmeyen, 4 partisi haksız ve hukuksuz şekilde kapatılmasına rağmen beşincisini kurarak yoluna devam etme azmini ve dirayetini gösteren bir liderdi. 12 Eylül'de idamla yargılanmasına karşın davasına devam etmesi ve taviz vermemesi bu sloganın en önemli özelliklerindendi." diye konuştu.

- "Okul gibi çok sayıda insan yetiştirdi"

Necmettin Erbakan'ın internette yer alan konuşmalarının büyük ilgi gördüğüne dikkati çeken Erbakan, şöyle konuştu:

"Farklı siyasi görüşten insanlar, 'Erbakan Hoca, 20-30 yıl öncesinden bugün yaşanan gelişmeleri, bu kadar isabetli öngörmüş ve anlatmış.' diye hayret ediyor. Bugün atılan bir adımın gideceği noktayı geçmişte kestirmesi, bizlerin de doğru pozisyonda kalmamızı sağlaması çok önemli özelliğiydi. Bütün hayatı ve 42 yıllık siyasi yaşamı boyunca daima hayrın yanında, şerrin karşısında durdu. Hidayeti ve ferasetiyle hayrı ve şerri doğru şekilde tespit edip, bedel ödemek pahasına da olsa hayrın yanında, şerrin karşısında saf tuttu. Hakkın yanında batılın karşısında yer aldı. Bu uğurda canla başla mücadele etti. Nesillere istikamet verendi, bir okul gibi çok sayıda insan yetiştirdi. Çok etkili bir öğretmendi. Dava şuuruna sahip milyonların yetişmesine vesile oldu. Çok önemli bir çığır açtı."

Açılış konuşmalarının ardından üniversite ve Erbakan Vakfı iş birliğinde gerçekleştirilen anma etkinliğinde, moderatörlüğünü Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cem Zorlu'nun yaptığı panelde, eski Devlet Bakanı Prof. Dr. Sacit Günbey, İlnur Çevik ve eski Başbakanlık Müsteşar Yardımcısı Prof. Dr. Doğan Aydal ile Erbakan Vakfı Genel Sekreteri Doğan Bekin sunum yaptı.

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