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Türk spor dünyasının duayen ismiydi! Efsane spor spikeri Sabri Ugan hayatını kaybetti

Son dakika haberi: Bir süredir kanserle mücadele eden efsane spor spikeri Sabri Ugan'dan kahreden haber geldi. Ugan, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Türk spor dünyasının duayen ismiydi! Efsane spor spikeri Sabri Ugan hayatını kaybetti
Burak Kavuncu

Bir süredir yoğun bakımda olan ve beyin damarlarındaki tıkanıklık nedeniyle entübe edilen Sabri Ugan yaşamını yitirdi. Oğlu Doruk Ugan, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Canım babacığımı kaybettik. Cenaze bilgilerini daha sonra paylaşacağım" ifadeleriyle acı haberi duyurdu.

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Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş kulüpleri ile futbol camiasından birçok isim, Ugan'ın vefatı sebebiyle başsağlığı mesajı paylaştı.

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BEŞİKTAŞ: "RADYO VE TELEVİZYONUN UNUTULMAZ SESİ"

Beşiktaş başsağlığı mesajında, , "Radyo ve televizyonun unutulmaz sesi, efsane spor spikeri Sabri Ugan'ın hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Sabri Ugan'a Allah’tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve spor camiasına başsağlığı dileriz." ifadelerine yer verdi.

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GALATASARAY'DAN DUAYEN SPİKERE VEDA: "TARAFTARIN HER ZAMAN KALBİNDE YAŞAYACAK"

Galatasaray resmi sosyal medya hesabından yaptığı veda paylaşımında şu ifadelere yer verdi;

"Bir jenerasyonun hafızasından asla silinmeyecek “Ne büyüksün Hagi, ne büyüksün!” sesinin sahibi; Bilbao, Monaco, Liverpool gibi birçok tarihi Avrupa zaferimizin parçası oldun.

Bugün aramızdan ayrıldın ama hatıran Galatasaray taraftarının kalbinde her zaman yaşayacak.

Avrupa maçlarımızın unutulmaz spikeri, spor medyasının kıymetli ismi Sabri Ugan’a Allah’tan rahmet, ailesine, yakınlarına, sevenlerine ve Türk spor camiasına başsağlığı dileriz."

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FENERBAHÇE: "YAKINLARINA VE SEVENLERİNE BAŞSAĞLIĞI DİLERİZ"

Fenerbahçe de resmi sosyal medya hesabından taziye dileklerini iletti.

Sarı-lacivertliler taziye mesajında şu ifadeleri kullandı;

"Spor medyasının usta ismi, unutulmaz sesi Sabri Ugan’ın vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.

Sabri Ugan'a Allah’tan rahmet, başta ailesi olmak üzere tüm yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı dileriz."

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TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU DA UGAN'IN VEFATIYLA İLGİLİ BAŞSAĞLIĞI MESAJI YAYIMLADI

TFF'nin başsağlığı mesajında, "Türk spor medyasının duayen isimlerinden spiker, moderatör, sunucu, seslendirmen ve yazar Sabri Ugan'ın vefat ettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Kariyerine 1985 yılında Sakarya Gazetesi'nde muhabir olarak başlayan ve 1991'de spor müdürlüğüne yükselen Ugan; spikerlikle beraber çeşitli kanallarda ve platformlarda farklı görevler de üstlenerek 2019'da "Yılın Spor Programı" ödülüne layık görüldü. Yalnızca spor medyasıyla sınırlı kalmayıp yaptığı seslendirmelerin yanı sıra eski milli futbolcumuz Arda Turan'ın biyografisi niteliğindeki "Arda Turan: Aslan Yürekli Kaptan" isminde bir kitap da yazan Ugan; özellikle temsilcilerimizin Avrupa kupalarındaki müsabakalarının ve Süper Lig maçlarının anlatımlarıyla Türk futbolseverlerin hafızalarında yer edindi. Merhum Sabri Ugan'a Allah'tan rahmet; ailesi, yakınları, sevenleri ve tüm spor medyasına başsağlığı dileriz." ifadeleri kullanıldı.

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Spiker
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