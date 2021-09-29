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  4. Türk Tabipleri Birliği'nden Seda Sayan'a konuk olan Opr. Dr. Banu Küçükpolat için inceleme talebi

Türk Tabipleri Birliği'nden Seda Sayan'a konuk olan Opr. Dr. Banu Küçükpolat için inceleme talebi

29.09.2021 14:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sabahın Sultanı Seda Sayan programına çıkarak dans etmesiyle gündem olan Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Opr. Dr. Banu Küçükpolat'a Türk Tabipleri Birliği'nden inceleme talebi geldi.

Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Opr. Dr. Banu Küçükpolat, Sabahın Sultanı Seda Sayan programına çıkarak dans etmesiyle gündeme geldi.

Türk Tabipleri Birliği (TTB), Op. Dr. Küçükpolat hakkında inceleme talebinde bulundu.

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TTB'DEN İNCELEME TALEBİ

TTB tarafından Tabip Odası Başkanlığına gönderilen yazıda şu ifadelere yer verildi:

"Sabahın Sultanı Seda Sayan" adlı televizyon programında konuk olan Op. Dr. Banu Küçükpolat'ın tıbbi deontoloji ve hekimlik meslek etiği kuralları ışığında disiplin işlemleri yönünden değerlendirilmesini ve sonucundan tarafımıza ve ilgililerine bilgi verilmesini bekleriz."

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Anahtar Kelimeler:
Seda Sayan
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