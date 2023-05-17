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Türk takımlarının kaderi bu maça bağlı! Bu sezonun şampiyonunu yakından ilgilendiriyor...

17.05.2023 13:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

UEFA ülke puanı sıralamasındaki kötü yerimiz, başka takımların oynayacağı maçlara bakmaya mecbur bırakıyor. UEFA Konferans Ligi yarı finalinde oynanacak olan maç, şampiyon olacak takım ve diğer ekipler için hayati önem taşıyor.

Türk takımlarının kaderi bu maça bağlı! Bu sezonun şampiyonunu yakından ilgilendiriyor...

UEFA Konferans Ligi yarı finalinde karşı karşıya gelecek Fiorentina ve Basel eşleşmesinin sonucu bizi de yakından ilgilendiriyor. Ülke puanı sıralamasında hemen arkamızda olan İsviçre temsilcisi Basel'in kazanması durumunda işler bir hayli karışacak.

ŞU AN 12. SIRADAYIZ! 13'E DÜŞERSEK...

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Son oynanan karşılaşmaların ardından 12. sıradaki yerini koruyan Türkiye, Basel'in kazanmaya devam etmesi durumunda 13. sıraya gerileyecek. İsviçre 12. sıraya yüklediği takdirde, Türkiye Kupası'nı kazanan takım, UEFA Avrupa Ligi, play-off yerine üçüncü ön eleme turundan katılacak.

LİG ÜÇÜNCÜSÜ DE TEHLİKEYE GİRİYOR

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Türkiye'nin İsviçre'ye geçilerek 13. sıraya düşmesi, ligi 3. sırada tamamlayan takım için de kötü haber demek. Lig üçüncüsü UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu yerine Konferans Ligi ikinci eleme turuna katılmak zorunda kalacak.

INTER'IN LİGİ İLK DÖRTTE BİTİRMESİ ŞART

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Şampiyonlar Ligi'ni kazanacak takımın ligdeki durumu da bizi yakından ilgilendiriyor. Kupayı alacak takım, gelecek sezon turnuvaya direkt olarak katılacağı için, kendi liginden de bu hakkı kazanırsa, Süper Lig şampiyonu 2. ön elemeden turnuvaya katılabilecek. Inter şu an ligde 66 puanda 3. sırada bulunuyor.


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