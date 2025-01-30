Türk taraftar Arda Güler'i bir anda ensesinden tuttu ve... Geceye damga vuran olay! Sözleri yayına yansıdı

Real Madrid, Şampiyonlar Ligi'nde Brest'i 3-0 mağlup ederken play-off maçlarıyla üst tura yükselme şansını elde etti.

Milli futbolcumuz Arda Güler, maçın 72. dakikasında oyuna dahil olurken mücadelenin sonunda Türk bir taraftarla yaşadığı diyalog geceye damga vurdu.

"AĞABEY BİR SARILAYIM"

Karşılaşmanın ardından, genç futbolcu kendisine seslenen bir Türk taraftarın yanına gitti. Maçta giydiği formayı bu taraftara hediye etti. Taraftarın "Ağabey çok teşekkürler, ağabey bir sarılayım" dediği duyuldu ve bu diyalog yayına da yansıdı.

Arda Güler'in tribündeki Türk taraftar ile olan bu etkileşimi sosyal medyada geniş yankı buldu.

ARDA UMUT VERDİ

Real Madrid, bu galibiyetle Şampiyonlar Ligi grup aşamasını lider olarak tamamladı. Arda Güler'in sahada süre alması, Türk futbolseverler arasında büyük bir sevinç yarattı. Carlo Ancelotti'nin, genç yeteneğe ilerleyen maçlarda daha fazla şans tanıması bekleniyor.