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Türk taraftar Arda Güler'i bir anda ensesinden tuttu ve... Geceye damga vuran olay! Sözleri yayına yansıdı

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
30.01.2025 15:29
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Şamşiyonlar Ligi son hafta maçında Real Madrid Brest'i 3-0 mağlup ederken karşılaşmanın son düdüğünün ardından Arda Güler ile Türk bir taraftar arasında yaşanan diyalog geceye damga vurdu. İşte detaylar...

Türk taraftar Arda Güler'i bir anda ensesinden tuttu ve... Geceye damga vuran olay! Sözleri yayına yansıdı
Arda Güler

Arda Güler

TR Türkiye
Yaş: 20 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Real Madrid
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Real Madrid, Şampiyonlar Ligi'nde Brest'i 3-0 mağlup ederken play-off maçlarıyla üst tura yükselme şansını elde etti.

Milli futbolcumuz Arda Güler, maçın 72. dakikasında oyuna dahil olurken mücadelenin sonunda Türk bir taraftarla yaşadığı diyalog geceye damga vurdu.

"AĞABEY BİR SARILAYIM"

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Karşılaşmanın ardından, genç futbolcu kendisine seslenen bir Türk taraftarın yanına gitti. Maçta giydiği formayı bu taraftara hediye etti. Taraftarın "Ağabey çok teşekkürler, ağabey bir sarılayım" dediği duyuldu ve bu diyalog yayına da yansıdı.

Arda Güler'in tribündeki Türk taraftar ile olan bu etkileşimi sosyal medyada geniş yankı buldu.

ARDA UMUT VERDİ

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Real Madrid, bu galibiyetle Şampiyonlar Ligi grup aşamasını lider olarak tamamladı. Arda Güler'in sahada süre alması, Türk futbolseverler arasında büyük bir sevinç yarattı. Carlo Ancelotti'nin, genç yeteneğe ilerleyen maçlarda daha fazla şans tanıması bekleniyor.

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Arda Güler son dakika real madrid şampiyonlar ligi
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