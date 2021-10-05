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Türk Telekom ile Galatasaray arasındaki stadyum isim hakkı anlaşması sona erdi

05.10.2021 09:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türk Telekom ile Galatasaray’ın 11 yıl süren ‘Türkiye’nin ilk stadyum isim hakkı anlaşması’nın süresi, 2020-2021 sezon sonu itibarıyla doldu. Taraflar, yeni bir uzatmaya gitmeme konusunda anlaştılar. Galatasaray, Türk Telekom Stadyumu’nda geçirdiği 11 yılda, 5 şampiyonluk ve toplamda 14 kupa kazandı.

Türk Telekom ile Galatasaray arasındaki stadyum isim hakkı anlaşması sona erdi

Galatasaray’ın seyircisiyle zaferlere imza attığı Türk Telekom Stadyumu’nun isim hakkı sözleşmesi, Türk futbol tarihinde önemli anılar ve başarılarla yer edindi. Şirket ve Galatasaray arasında 2010’da yürürlüğe giren ve 10 yıllığına imzalanan, ardından bir yıl daha uzatılan ‘Türkiye’nin ilk stadyum isim hakkı anlaşması’ özelliği taşıyan pazarlama, reklam ve tanıtım haklarını kapsayan sözleşme sona erdi.

11 YILDA 14 KUPA

Galatasaray, stadyumda geçirdiği 11 yılda, 5 şampiyonluk ve toplamda 14 kupa kazandı. Galatasaray, stadyumda geçirdiği dönem içinde 2011-2012, 2012-2013, 2014-2015, 2017-2018, 2018-2019 sezonlarında şampiyonluk kupasını kaldırmayı başardı. Stadyumda geçen 11 sezona ayrıca 4 Türkiye Kupası ve 5 de Süper Kupa sığdırıldı.

STADYUMDAKİ EN İYİ ANLAR

Stadyum, açılışının yapıldığı 2011 yılından itibaren Galatasaray ve Galatasaray taraftarı için ilklerin ve unutulmaz anların yaşandığı bir mekân oldu. Stadyumun açıldığı yıl taraftarların yaptığı tezahürat, 131,76 dB ses seviyesine ulaşarak Guinness Rekorlar Kitabı’na girdi ve bu rekor hâlâ kırılamadı. Türkiye’de ilk kez 3 boyutlu naklen maç yayını da Türk Telekom Stadyumu’nda yapıldı. Stadyum, Galatasaray’ın dünya devi futbol takımları karşısında gösterdiği başarılarla da hafızalara kazındı. Stadyumda oynanan Galatasaray-Juventus, Galatasaray-Real Madrid ve Galatasaray-Manchester United karşılaşmaları unutulmaz zaferler arasında yerini aldı.

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Galatasaray Futbol Kulübü Türk Telekom
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