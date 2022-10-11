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Türk Telekom-Paris Basketbol maçının ardından

11.10.2022 22:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türk Telekom Başantrenörü Erdem Can: "Savunmayla ilgili düzenlemeleri doğru uygulayamadık. Özellikle savunmada oyun planından uzaklaştık ve son çeyrekte de yorgunluk devreye girdi" - Paris Basketbol Başantrenörü Will Weaver: "Özellikle üçüncü çeyrekten itibaren sahada istediklerimizi yaptık. Pota altında etkili oynayarak sonuca gittik"

Türk Telekom Başantrenörü Erdem Can, ULEB Avrupa Kupası B Grubu ilk haftasında Fransa ekibi Paris Basketbol'a 90-75 yenildikleri maça iyi başlamalarına rağmen oyun planından uzaklaşarak karşılaşmayı kaybettiklerini söyledi.

Karşılaşmadan sonra düzenlenen basın toplantısında konuşan Erdem Can, Paris Basketbol'u elde ettiği galibiyetten dolayı kutlayarak,"Maça iyi başladık. Maçın başında oyun planımıza sadık kaldık. Ancak daha sonra oyun planından uzaklaşmaya başladık. Savunmayla ilgili düzenlemeleri doğru uygulayamadık. Özellikle savunmada oyun planından uzaklaştık ve son çeyrekte de yorgunluk devreye girdi. Önümüzdeki maçlara bakacağız." dedi.

Maça ilk 5'te 3 Türk oyuncuyla başladıklarını hatırlatan Can, "Genç oyuncumuz Batuhan'a da 6 dakika şans verdik. Elimizdeki kadroda Türk oyunculardan yüksek verim almak istiyoruz. Genç arkadaşlarımız oynadıkça tecrübelenecek. Daha yolun çok başındayız. Bir şeyler inşa etmeye çalışıyoruz ve bu süreç her zaman güllük gülistanlık olmayabilir. Yolun sonunun güzel olacağını düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

Paris Basketbol Başanterenörü Will Weaver ise maça iyi başlayamamalarına rağmen kazandıklarını anlatarak, "Özellikle üçüncü çeyrekten itibaren sahada istediklerimizi yaptık. Pota altında etkili oynayarak sonuca gittik. Rakip takımı mücadelesinden dolayı kutluyorum." diye konuştu.

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