Türk Telekom ve Warner Bros. Discovery'den iş birliği

İSTANBUL (AA) - Türk Telekom, Warner Bros. Discovery ile yeni bir stratejik ortaklığa imza attı.

Türk Telekom'dan yapılan açıklamaya göre, Türk Telekom, dijital televizyon platformu Tivibu ile sayısız içeriği izleyiciyle buluşturmak üzere iş birliklerini hayata geçirmeyi sürdürüyor.

Bu kapsamda Türk Telekom ve Warner Bros. Discovery yeni bir stratejik ortaklığa imza attığını duyurdu.

Türk Telekom ve Warner Bros. Discovery'nin yenilenen anlaşmasına göre, Discovery Channel, Discovery Science, ID, Eurosport 1 ve Eurosport 2 kanalları Tivibu'daki yayınlarını sürdürecek.

Ayrıca Tivibu, Lady Gucci, Estonia, Gamestop: The Wall Street Hijack, Bobby And Giada In Italy, Meet the Meerkats, Deadliest Catch: Bloodline, Expedition: Back To The Future, Killers Of The Cosmos gibi Discovery+ belgesellerinin de aralarında bulunduğu zengin bir içerik paketini diledikleri zaman izleyebilmeleri için müşterilerinin erişimine açıyor.

Tivibu aile paketi müşterileri Discovery Channel'ın Altın Peşinde, Tamirat Tadilat, Ölümcül Av, ID'nin Amerikan Dedektif Joe Kenda, People Dergisi Araştırıyor gibi yapımlarını, sinema paketi müşterileri ise Discovery Science'ın Evrenin İşleyişi, Nasa'nın Açıklanamayan Dosyaları ve Tarihe Yakından Bakış gibi programlarını izleyebiliyor. Tivibu sinema paketi müşterileri, Eurosport tarafından yayınlanacak, dünyanın en prestijli spor etkinliklerinden Grand Slam tenis turnuvalarını, Tour de France gibi önemli bisiklet yarışlarını ve Paris 2024 Yaz Olimpiyatları'nı da takip edebiliyor.

- "Tivibu müşterileri geniş bir içerik yelpazesine erişecek"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türk Telekom TV/OTT İçerik ve Platform Yönetimi Direktörü Emre Botan Kümet, Warner Bros. Discovery ile yayın anlaşmasını yenilemekten dolayı heyecanlı olduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Bu anlaşma ile Tivibu'da belgesel ve spor kanalı çeşitliliğimizi devam ettirirken, Seç/İzle servisinde diledikleri zaman izleyebilecekleri yıllık 1.000 saate yakın zengin bir belgesel kataloğunu da müşterilerimize sunacağız. Eurosport kanalları da tenis ve olimpiyatlar başta olmak üzere Tivibu ekranlarındaki futbol, basketbol, motor sporları ve e-spor gibi geniş yelpazeli spor içerikleri arasında yer almayı sürdürecek."

Warner Bros. Discovery Kuzey Doğu Avrupa & Türkiye İş Geliştirme Direktörü Ekaterina Mihajlovic ise Tivibu ile olan iş birliğini devam ettirdikleri için mutluluk duyduklarını aktararak, "Yenilenen iş birliğimiz ile birlikte Tivibu müşterileri; macera, yaşam tarzı, suç, doğal hayatın harikaları ve spordan oluşan geniş bir içerik yelpazesine erişecekler. Ayrıca gelecek aylarda düzenlenecek Tour de France bisiklet turu, Roland Garros ve US Open tenis turnuvalarının da keyfini en ön sıradan çıkaracaklar." ifadelerini kullandı.