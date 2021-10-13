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Türk televizyonlarının unutulmaz dizisi Avrupa Yakası'yla ilgili şaşkına çeviren detay! Kimse bilmiyordu!

13.10.2021 16:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2004-2009 yılları arasında ATV ekranlarında seyirciyle buluşan efsane dizi Avrupa Yakası, yıllar geçmesine rağmen Türk izleyicisinin gönlündeki yerini koruyor. Senaryosu ve oyuncu kadrosuyla takdir toplayan diziyle ilgili şaşırtan detaylar ortaya çıktı.

Türk televizyonlarının unutulmaz dizisi Avrupa Yakası'yla ilgili şaşkına çeviren detay! Kimse bilmiyordu!

Başrollerini Gülse Birsel, Gazanfer Özcan, Engin Günaydın ve Ata Demirer gibi isimlerin paylaştığı Avrupa Yakası dizisi, yayınlandığı dönem seyirciyi ekrana kilitliyordu. Diziyle ilgili yıllar sonra ortaya çıkan detaylar ise dizinin sevenlerini şaşırttı.

O KELİMELER BİPLENDİ

Avrupa Yakası'nın 169. bölümünde, birçok kelime normalden fazla olmak üzere biplendi. RTÜK, daha önceki bölümlerde de birtakım uyarılar verdiği dizide, Türkçe'nin kötüye kullanıldığı gerekçesiyle yaklaşık 80 kere sansür kullandı. RTÜK tarafından defalarca kez biplenen o kelimeler ise manyak, aptal, geri zekâlı, çüş ve salak gibi kelimelerdi...

Türk televizyonlarının unutulmaz dizisi Avrupa Yakası'yla ilgili şaşkına çeviren detay! Kimse bilmiyordu!

ATA DEMİRER'İN TİŞÖRTÜ OLAY YARATTI

Avrupa Yakası'nın RTÜK ile ilk karşı karşıya gelmesi Ata Demirer'in tişörtündeki yazı yüzünden olmuştu. Demirer'in canlandırdığı Volkan karakteri, 'Hotmale' yazılı bir tişört giymiş, RTÜK ise 'male' kelimesinin, eşcinsellere yönelik popüler bir cinsel içerikli sitenin adı olduğu gerekçesiyle, Avrupa Yakası ekibini uyarmıştı. Ayrıca, bu kelime Türkçe'de de seksi anlamına geliyordu. Ata Demirer ise tartışma yaratan tişörtü bilinçli olarak giymediğini belirtmişti.

Türk televizyonlarının unutulmaz dizisi Avrupa Yakası'yla ilgili şaşkına çeviren detay! Kimse bilmiyordu!

''MAKBULE KARAKTERİ KÖTÜ ÖRNEK TEŞKİL EDİYOR''

Uzman bir doktorun kaleme aldığı makalede, 'Makbule' karakterinin toplum için kötü örnek teşkil ettiği iddia edildi. Makaleye göre; Makbule, İzzet'ten boşanıp dayısının evini, eski flörtü Burhan'la paylaşarak toplumsal yaşamı riske sokmuştu.

Türk televizyonlarının unutulmaz dizisi Avrupa Yakası'yla ilgili şaşkına çeviren detay! Kimse bilmiyordu!

Dizinin senaristi Gülse Birsel'den konuyla ilgili şöyle bir yanıt geldi: Makbule'ye iftira atılmıştır, onuru çiğnenmiştir. Kendisi eteği belinde, namuslu, örf ve âdetlerine bağlı bir ev kızıdır. Ayrıca da eski sözlüsü Sayın Altıntop'la aynı evde değil, yan yana evlerde yaşamaktadırlar.

Türk televizyonlarının unutulmaz dizisi Avrupa Yakası'yla ilgili şaşkına çeviren detay! Kimse bilmiyordu!

GAFFUR PİJAMALARI MODA OLDU

Efsane diziye dair bir diğer ilginç detay ise Gaffur karakteri sayesinde çizgili pijama satışının patlamasıydı. Sümerbank'ın yıllar önce ürettiği fakat ilgi görmeyen çizgili pijama modeli, Gaffur karakteri sayesinde karaborsaya bile düşmüştü...

Türk televizyonlarının unutulmaz dizisi Avrupa Yakası'yla ilgili şaşkına çeviren detay! Kimse bilmiyordu!

KURTLAR VADİSİ'NDEN SONRAKİ EN YÜKSEK BÜTÇELİ DİZİ

Güldüren replikleri ve özgün karakterleriyle izleyicinin kalbini çalan Avrupa Yakası dizisinin maliyeti de, diziyle ilgili arka plana atılan konular arasında yer alıyor. Saklambaç adındaki araştırma şirketinin 2008 yılındaki araştırmalarına göre; dizinin maliyeti bölüm başı 400 bin TL'yi buluyordu. Avrupa Yakası, Kurtlar Vadisi dizisinden sonraki en yüksek bütçeli ikinci dizi olarak kayıtlara geçti.

Türk televizyonlarının unutulmaz dizisi Avrupa Yakası'yla ilgili şaşkına çeviren detay! Kimse bilmiyordu!

SİNAN ÇETİN'E PARA YAĞDI

Dizinin ilk 5 sezonundan kazanılan para ise 40 milyon TL idi. Avrupa Yakası, yapımcı Sinan Çetin'e 4 milyon dolar kazandırdı.

Türk televizyonlarının unutulmaz dizisi Avrupa Yakası'yla ilgili şaşkına çeviren detay! Kimse bilmiyordu!


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Anahtar Kelimeler:
atv Gülse Birsel Engin Günaydın
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