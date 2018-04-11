Türk TV tarihinin en talihsiz karakteri konusunda kararsızdım. Ama şu son gelişmeler gösterdi ki “talihsiz” diye bir tanım varsa “Arka Sokaklar”ın (Kanal D) Hüsnü Çoban komiserinin eline kimse su dökemez...

Geçtiğimiz sezon karısı Suat’ı öte tarafa yolcu eden Hüsnü Çoban, neredeyse elimizde büyüyen iki oğlunu hapse gönderdi. Biri iftira ile, diğeri de katil zanlısı olarak...

Şu adamın yüzünü gülerken görmek hiç nasip olmadı. Vuruldu, öldü, dirildi, sevdiklerini kaybetti, yokluklarla bilendi... Her şey oldu ama amir olamadı. Daha büyük talihsizlik tanımı olan varsa, beri gelsin!