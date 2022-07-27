Türk ve Rus iş insanları Antalya'da buluştu

Türkiye ile Rusya arasındaki ticari ve ekonomik ilişkileri geliştirmek amacıyla düzenlenen "Yeni İş Birliği Ufukları 2022" toplantısı, iki ülkeden iş insanlarını Antalya'da bir araya getirdi.

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) ile Rusya'nın iş dünyası ve ekonomi gazetesi Kommersant iş birliğinde düzenlenen toplantı, ATSO Atatürk Konferans Salonu'nda yapıldı.

ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Davut Çetin, buradaki konuşmasında, ticaret ve turizmin ülkeleri yakınlaştırarak dünya barışına hizmet ettiğini belirtti.

Antalya ve Rusya halkı arasındaki ilişkilerin son derece özel bir boyuta ulaştığını dile getiren Çetin, kentte on binlerce Rusya kökenli Antalyalı yaşadığını, odaya kayıtlı 5 binden fazla yabancı sermayeli üyenin beşte birinin de Rusya menşeili olduğunu söyledi.

Kentte turizmden yat üretimine birçok sektörde Rus iş insanlarının faaliyet gösterdiğini belirten Çetin, şöyle dedi:

"Toplantının ülkelerimiz arasındaki dostluğu güçlendireceğine, ticaretimizin artmasına katkıda bulunacağına inanıyorum. Rusya, dış ticaret ile turizmde ülkemizin ve şehrimizin en önemli ortaklarından biri. Antalya olarak Rusya'ya ihracatımız geçen yıl 160 milyon dolar olarak görünse de diğer iller üzerinden yaptığımız ihracatla bu rakam daha yüksek. Yabancı ziyaretçilerimizin yarısına yakını Rusya vatandaşları. Bu güçlü bağlar ekonomide daha güçlü ilişkiler kurabileceğimizi de gösteriyor."

Rus-Türk İşadamları Birliği Başkanı Naki Karaaslan da Batı'nın yaptırımlarıyla Rusya'nın yalnızlaştırılmaya çalışıldığını ifade etti.

Ekonomi alanındaki planların uzun vadeli yapılması gerektiğine işaret eden Karaaslan, "Rusya ve Batı arasındaki sorunlar uzun sürecek gibi gözüküyor. Buna bir fırsat demek hoş olmaz. Savaşın fırsatçılığı olmaz ama yaşanan gelişmeler Türkiye ile Rusya arasındaki ekonomik iş birliğini daha da artıracaktır. Antalya da bu bakımdan Ruslar için özel bir yer." diye konuştu.

