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Türk ve Yunan çocuklar, Antalya'da dostluk maçında buluştu

09.06.2023 13:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'nın Kaş ilçesinde Türk ve Yunan çocuklar, dostluk maçında bir araya geldi.

1923 Kaş Spor Futbol Akademisi ile Yunanistan'ın Meis Adası'nda yaşayan 6-12 yaş grubundan oluşan takım, ilçedeki Ağullu Futbol Sahası'nda karşılaştı.

Kaş Kaymakamı Murat Öztürk, sembolik olarak maçın başlama vuruşunu yaptı. Çocukların mücadele ettiği yarı sahada 20 dakikalık tek devre oynanan maç, 3-3 sonuçlandı.

İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Abdülhamit Özkoçak, programda, Kaş ile Meis'in kardeş şehir olduğunu belirterek, oynanan dostluk maçından memnuniyet duyduklarını ifade etti.

Meis Anaokulu Aile Birliği Başkanı Evgenia Gavvidass da arkadaşlık, sağlık, barış için futbol oynamaya Kaşlı çocukları da Aday'a beklediklerini söyledi.

Meis'te ikamet eden Hurigül Bakırcı Magiafi ise Türk ve Yunan çocukların dostluk maçında buluşmasından mutluluk duyduğunu dile getirdi.

Karşılaşmayı, Meis Belediye Başkan Yardımcısı Nikolas Asvestis ile çocukların aileleri izledi. Çocuklara, Kaş Belediyesi İnce Boğaz Sosyal tesislerinde yemek ikram edildi.

Öte yandan, iki takımın, 15 gün sonra Meis Adası'nda tekrar karşılaşacağı öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
antalya Yunanistan kaş

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