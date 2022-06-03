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Türkan Şoray ve Kadir İnanır yıllar sonra bir araya geldi! Al yazma taktı...

03.06.2022 20:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türk sinemasının en önemli isimlerinden olan ve birlikte rol aldıkları filmlerde Yeşilçam’ın birbirine en çok yakışan çifti olarak gösterilen Türkan Şoray ve Kadir İnanır yıllar sonra bir araya geldi. Şoray ve İnanır, Eskişehir’deki İmren Erşen Oya Müzesi’nin açılışına katıldı. Özellikle Selvi Boylum Al Yazmalım filmi Türk sinema tarihinin unutulmazları arasına giren Şoray ve İnanır’a açılış programının son bölümünde yazma hediye edildi. Şoray ve İnanır al yazma takarak fotoğraf çektirdi.

Türkan Şoray ve Kadir İnanır yıllar sonra bir araya geldi! Al yazma taktı...

Türk sinemasının yaşayan efsanelerinden olan Türkan Şoray ve Kadir İnanır yıllar sonra bu kez Eskişehir'de İmren Erşen Oya Müzesi'nin açılışında bir araya geldi. Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'in yakın arkadaşı, gecekondu ve çiçekli kadın resimleri ile tanınan ressam İmren Erşen'in köy köy gezerek bir araya getirdiği 5 bin parçadan oluşan oya örnekleri ve yazmalar başta olmak üzere Anadolu kültürünün somut örneklerinin bulunduğu 'İmren Erşen Oya Müzesi' törenle açıldı. Eskişehir'deki tarihi Odunpazarı bölgesinde 1890 yılında yapılan konağın restorasyonun ardından kent müzeleri arasında yerini alan İmren Erşen Oya Müzesi'nde, sanatçının Türkiye genelinden ve ziyaret ettiği Balkanlar'dan topladığı yaklaşık 9 bin eser bulunuyor. Açılış töreninde konuşan ressam İmren Erşen, "Eskişehirli olduğum için vefa borcumu ödemek istedim. Çok mutluyum, umarım beğenirsiniz." diyerek katılımcılara teşekkür etti. Tarihi Odunpazarı bölgesindeki müzenin açılışında Atıf Yılmaz'ın 1978 yılında yayınlanan Asya ile İlyas'ın aşk hikayesini anlatan 'Selvi Boylum Al Yazmalım' filmi ile Türk sinema tarihine damga vuran usta oyuncular Türkan Şoray ve Kadir İnanır yıllar sonra bir araya geldi.

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"ŞORAY VE İNANIR'IN BALMUMU HEYKELLERİNİ YAPACAĞIZ"

Törenin açılış konuşma yapan Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, Türkan Şoray ve Kadir İnanır'ın balmumu heykellerini yapıp, Balmumu Müzesi'nde sergileyeceklerini belirterek, "Türk sinemasının iki değerli ismi, hayranı olduğumuz Türkan Şoray ve Kadir İnanır'a burada olmalarından dolayı çok teşekkür ediyorum. Aynı zamanda Şoray ve İnanır'ın balmumu heykellerini de ilerleyen zamanda yapacağız. Yakında Oya Müzesi'nin ardından Eskişehir'in 13'üncü müzesi Hamam Müzesi'ni açacağız" dedi.

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"BİZ TÜRKAN HANIMLA HİÇ AYRILMADIK Kİ"

Açılışın ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kadir İnanır, Türkan Şoray ile uzun yıllar sonra bir araya geldiklerinin hatırlatılması üzerine, "Biz Türkan Hanım ile hiç ayrılmadık ki. Görüyorsunuz işte gazetelerde, televizyonlarda. Onun için hiç ayrılık gibi görmüyoruz yani. Ben görmüyorum şahsen" dedi.

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Kırsal kesim kadınını canlandırdığı senaryolarda 'Yemeni' takacağı için çok sevindiğini söyleyen Türkan Şoray, "10 yıl sonra Eskişehir'e gelmek benim için o kadar güzel ki. Bugünün anlamı bu oya sergisiydi. Biz de bunun için başkanımızın daveti üzerine geldik. Müzeden çok etkilendim. İmren hocamızın müthiş bir emeği var. 60 sene Anadolu'yu köy köy dolaşıp bu yemenileri toplamış. Bu yemenilerde acı var, göz yaşı var. Kullanılmış yemeniler. Hepsi ayrı bir hayat. Benim de hayatta en sevdiğim şey yemeni takmak. Kırsal kesim kadınını canlandıracağım zaman, 'Bu filmde yemeni takacağım' diye adeta bayram ediyordum. Evimde en az 50 tane yemenim vardır. Kadir Bey ile yaptığımız 'Selvi Boylum Al Yazmalım' filminde de yazma, afişin üstüne çıkmıştı" diye konuştu.

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AL YAZMA TAKARAK FOTOĞRAK ÇEKTİRDİLER

Konuşmaların ardından Başkan Büyükerşen, Türkan Şoray, Kadir İnanır ve davetliler 'Al Yazmalım Selvi Boylum' filminin unutulmaz müziği eşliğinde kurdeleyi keserek müzenin açılışını gerçekleştirdi. Müzenin gezilmesinin ardından İmren Erşen, Türkan Şoray ve Kadir İnanır'a al yazma hediye etti. Şoray ve İnanır al yazma takarak birlikte fotoğraf çektirdi. (DHA/AA)

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Anahtar Kelimeler:
Eskişehir Kadir İnanır Türkan Şoray
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