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Turkcell, 20 milyon avroluk ek finansman sağladı

24.12.2021 17:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Turkcell, 20 milyon avroluk ek finansman sağladı

İSTANBUL (AA) - Turkcell, BNP Paribas Fortis SA/NV ile imzaladığı 50 milyon avroluk Sürdürülebilirlik Endeksli Kredi'nin vadesini Aralık 2026'ya uzatırken, tutarını 70 milyon avroya yükseltti.

Turkcell'in Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasına göre, şirket, BNP Paribas Fortis SA/NV ile imzaladığı 50 milyon avroluk kredinin Mayıs 2022 olan vadesini Aralık 2026'ya uzattı.

Kredinin 70 milyon avroya yükseltilmesiyle 20 milyon avroluk ek finansman sağlandı.

Kredinin geri ödemesi Aralık 2024 itibarıyla 6 ayda bir yapılacak 5 eşit taksitle gerçekleştirilecek. Yıllık toplam maliyeti Mayıs 2022'den itibaren, yeniden belirlenen hedeflerin gerçekleşmesine bağlı olarak Euribor + yüzde 2,125-2,325 aralığında değişecek.

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