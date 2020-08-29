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Turkcell Atletizm Süper Ligi'nin şampiyonu Fenerbahçe

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 29.08.2020 22:48 | Son Güncelleme

Türk atletizminin zirve organizasyonu Turkcell Süper Lig, Bursa’daki finalle sonuçlandı.

Turkcell Atletizm Süper Ligi'nin şampiyonu Fenerbahçe

Fenerbahçe, 11 yıl aradan sonra iki şampiyonluk birden kazanırken, ENKA iki ikincilik kazandı. Kürsüyü kadınlarda Beşiktaş, erkeklerde ise ilk kez bu sevinci yaşayan İstanbul BBSK tamamladı.

Bursa’daki Turkcell Süper Lig 2020 finali kaliteli yarışmalarla sona ererken, Fenerbahçe erkekler ve kadınlarda sezonu zirvede noktalamayı başardı. Sarı lacivertliler, erkeklerde 291, kadınlarda ise 296 puan toplayıp zirveye yerleşti.

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