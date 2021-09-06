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Turkcell, çalışanının adını Ankara’daki anaokulunda ölümsüzleştirdi

06.09.2021 12:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan: - "Türkiye’nin Turkcell’i olarak tüm çalışanlarımızla birlikte ülkemize her alanda değer katmak için çaba sarf ediyoruz. Bu çalışanlarımızdan biri de şirketimizde çok sevilen ancak aramızdan zamansız bir biçimde ayrılan Müjdat Kamotar'dı"

İSTANBUL (AA) - Turkcell, şebeke ekibinde görev yaparken geçirdiği ani rahatsızlık sonucu hayatını kaybeden 22 yıllık çalışanı Müjdat Kamotar adına doğum yeri olan Ankara’da bir anaokulu inşa ettirdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 2018 yılında hayatını kaybeden Turkcell mühendisi Müjdat Kamotar’ın adı toplam 100 öğrencinin eğitim göreceği 4 sınıflı anaokulunda yaşayacak.

Anaokulu, Ankara Pursaklar’a bağlı Peçenek Mahallesi’nde Kamotar ailesi tarafından tahsis edilen 817 metre kare arazi üzerine kuruldu ve 616 metre kare kapalı alana sahip. Millî Eğitim Bakanlığı’na devredilen okul, yeni eğitim öğretim yılında öğrencilere hizmet verecek.

Müjdat Kamotar’ın doğum gününde (2 Eylül) hizmete giren okulun açılış törenine Pursaklar Kaymakamı Mehmet Yıldız, Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, Ankara İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Yusuf Ziya Yıldırım’ın yanı sıra Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan ve Turkcell yöneticileri katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, şunları kaydetti:

"Türkiye’nin Turkcell’i olarak tüm çalışanlarımızla birlikte ülkemize her alanda değer katmak için çaba sarf ediyoruz. Bu çalışanlarımızdan biri de şirketimizde çok sevilen ancak aramızdan zamansız bir biçimde ayrılan Müjdat Kamotar’dı. Herkesin hayatını kolaylaştıran ve güzelleştiren Müjdat arkadaşımızın adını ölümsüzleştirerek ona olan vefa borcumuzu yerine getirmek istedik. Ailesinin tahsis ettiği Peçenek Mahallesi’ndeki bu arazide onun gibi nice başarılı mühendislerin yetişmesine vesile olmak için inşa ettirdiğimiz bu anaokulunun açılışını gerçekleştirmenin gururunu yaşıyoruz. Bu okulun eğitimin önemine inanan biri olan çalışma arkadaşım merhum Müjdat Kamotar’ın adını taşıması gerçekten hepimiz için çok anlamlı ve değerli. Bu vesileyle başta Kamotar ailesi olmak üzere Millî Eğitim Bakanlığımıza ve okulun yapımında emeği geçen herkese sonsuz teşekkürlerimizi sunarız."

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