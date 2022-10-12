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Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, TFF Başkanı Büyükekşi'yi ziyaret etti

12.10.2022 17:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, TFF Başkanı Büyükekşi'yi ziyaret etti

İSTANBUL (AA) - Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'yi ziyaret etti.

TFF'den yapılan açıklamaya göre, Türkiye Futbol Federasyonu ve A Millî Takımı ana sponsoru Turkcell'in Genel Müdürü Murat Erkan ile Büyükekşi arasında Riva'da gerçekleşen görüşmeye TFF Başkan Vekilleri İbrahim Burkay, Murat Aksu ve Alkın Kalkavan, Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop, Genel Sekreter Kadir Kardaş ve Genel Sekreter Yardımcısı Murat Dülge ile Turkcell Kurumsal İletişim Direktörü İsmail Özbayraktar da katıldı.

Türk futboluna verdikleri destekten dolayı Murat Erkan'a teşekkür eden Büyükekşi, ziyaret anısına A Milli Futbol Takımı forması hediye etti.

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Mehmet Büyükekşi Turkcell tff

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