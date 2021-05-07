YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Turkcell Global Bilgi'den gençler için Dijital Kariyer Zirvesi

Turkcell Global Bilgi'den gençler için Dijital Kariyer Zirvesi

07.05.2021 11:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zirveye, Türkiye’deki üniversitelerin mühendislik fakültelerinde okuyan öğrenciler ve yeni mezun mühendislerden oluşan yaklaşık 2 bin 500 kişi katıldı

İSTANBUL (AA) - Müşteri deneyimi merkezi Turkcell Global Bilgi, teknoloji alanında kariyer yapmak isteyen gençlere bu alandaki iş fırsatlarını anlatmak ve kişisel gelişim yolculuklarında rehberlik etmek amacıyla Dijital Kariyer Zirvesi düzenledi.

Turkcell açıklamasına göre, söz konusu zirveye, Türkiye’deki üniversitelerin mühendislik fakültelerinde okuyan öğrenciler ve yeni mezun mühendislerden oluşan yaklaşık 2 bin 500 kişi katıldı.

Türkiye ve Ukrayna’da 25 müşteri deneyim merkezinde 17 bin çalışanıyla sektörünün öncüsü konumunda olan Turkcell Global Bilgi’nin alanında uzman yöneticileri, katılımcılarla kariyerlerine teknoloji alanında nasıl başlayabileceklerine ilişkin ipuçlarını paylaştı. Zirvede RPA ve yapay zeka teknolojilerinin ortaya çıkardığı yeni kariyer fırsatları anlatılırken, deneyimli yöneticilerin başarı hikayelerine de yer verildi.

İletişim ağının ne şekilde güçlendirilebileceğine ve başarılı bir mülakat sürecinin nasıl olması gerektiğine dair bilgilerin paylaşıldığı zirvede, ayrıca bir ilke yer verilerek insan kaynakları profesyonellerinin yer aldığı "Mülakat Simülasyonu" ile bir mülakat sürecinde yapılması ve yapılmaması gerekenler tiyatral şekilde gösterildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Turkcell Global Bilgi İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Zafer Çavdar, ilk kez düzenledikleri Dijital Kariyer Zirvesi’yle öğrencilere ve yeni mezun gençlere kariyer planlamalarında yardımcı olmaktan büyük mutluluk duyduklarını belirtti.

Çavdar, Turkcell Global Bilgi olarak sektörde bir ilke imza atarak, insan kaynakları alanında gençlere katma değer sağlayan örnek bir etkinlik gerçekleştirdiklerini ifade ederek, "Dijital Kariyer Zirvesi ile işveren markamızı potansiyel adaylara tanıtırken, 'TechnoCamp' programımızla da gençlerin istihdamına katkı sağlamayı amaçlıyoruz." açıklamasında bulundu.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İşte mutfağınızdaki mucize yardımcılar!İşte mutfağınızdaki mucize yardımcılar!
Futbol: Süper LigFutbol: Süper Lig
Anahtar Kelimeler:
Turkcell

İstanbul Namaz Vakitleri 7 Mayıs Cuma

İmsak
04:06
Sabah
05:48
Öğle
13:06
İkindi
16:58
Akşam
20:13
Yatsı
21:48

İstanbul Nöbetçi Eczaneler 7 Mayıs Cuma

Bülent Eczanesi
Adalar
Hayat Eczanesi
Adalar
Kınalı Eczanesi
Adalar
Merkez Eczanesi
Adalar
Kaya Eczanesi
Arnavutkoy
Taner Eczanesi
Arnavutkoy
Vefa Eczanesi
Arnavutkoy
Tümünü Göster
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Misli.com 3. Lig'de play-off heyecanı başlıyor

Misli.com 3. Lig'de play-off heyecanı başlıyor

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, ayakkabıcı esnafının elinde kalan ayakkabıları ihtiyaç sahiplerine dağıtacak

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, ayakkabıcı esnafının elinde kalan ayakkabıları ihtiyaç sahiplerine dağıtacak

GÜNCELLEME 3 - Bursa'da işçileri taşıyan servis aracı devrildi: 1 ölü, 20 yaralı

GÜNCELLEME 3 - Bursa'da işçileri taşıyan servis aracı devrildi: 1 ölü, 20 yaralı

Bandırmaspor'un yeni teknik direktörü Metin Diyadin oldu

Bandırmaspor'un yeni teknik direktörü Metin Diyadin oldu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.