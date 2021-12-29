İSTANBUL (AA) - Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 3. hafta müsabakaları yapıldı.

Karşılaşmaların sonuçları şöyle:

- A Grubu

Amed Sportif Faaliyetler-Karadeniz Ereğli Belediyespor: 0-2

Kocaeli Bayan Futbol Kulübü-Hatayspor: 3-0

Ataşehir Belediyespor-Fenerbahçe: 0-3

Ankara Büyükşehir Belediyesi Fomget-1207 Antalyaspor: 0-1

Altay-Kireçburnu: 5-2

Beşiktaş Vodafone-Fatih Vatanspor: 3-0

- B Grubu

İlkadım Belediyesi Yabancılar Pazarıspor-Trabzonspor: 1-5

Fatih Karagümrük-Galatasaray Hepsiburada: 1-0

Hakkarigücü-Bitexen Sivasspor: 4-0

Bitexen Adana İdmanyurduspor-Çaykur Rizespor: 4-3

ALG Spor-Dudullu: 10-0

Konak Belediyespor-Kayseri Kadın Futbol Kulübü: 1-1



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