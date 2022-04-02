İSTANBUL (AA) - Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 17. hafta maçları yapıldı.

Karşılaşmaların sonuçları şöyle:

A Grubu:

Fatih Vatanspor-Hatayspor: 1-0

Amed Sportif Faaliyetler-Fenerbahçe: 1-2

Altay-Ankara Büyükşehir Belediyesi Fomgetspor: 0-10

Kocaeli Bayan FK-1207 Antalyaspor: 1-7

Ataşehir Belediyespor-Kireçburnu: 5-1

Beşiktaş Vodafone-Karadeniz Ereğli Belediyespor: 2-0

B Grubu:

Bitexen Adana İdmanyurduspor-Vulfz Fatih Karagümrük: 0-3

Konak Belediyespor-Galatasaray Hepsiburada: 2-1

İlkadım Belediyesi Yabancılar Pazarıspor-Bitexen Sivasspor: 4-1

Hakkarigücü-Dudullu: 6-0

Trabzonspor-Yukatel Kayseri Kadın FK: 3-1

ALG Spor-Çaykur Rizespor: 4-0



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