İSTANBUL (AA) - Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 18. hafta karşılaşmaları tamamlandı.

Ligde bugün yapılan müsabakaların sonuçları şöyle:

A Grubu:

Karadeniz Ereğli Belediyespor-Ataşehir Belediyespor: 2-0

Fenerbahçe-Hatayspor: 6-0

Bitexen 1207 Antalyaspor-Beşiktaş Vodafone: 3-2

Amed Sportif Faaliyetler-Altay: 4-0

Kireçburnu-Fatih Vatanspor: 0-4

B Grubu:

Bitexen Sivasspor-ALG Spor: 1-6

Hakkarigücü-Bitexen Adana İdmanyurduspor: 1-0

Wulfz Fatih Karagümrük-Konak Belediyespor: 2-0

Çaykur Rizespor-Trabzonspor: 1-2

Galatasaray Hepsiburada-İlkadım Belediyesi Yabancılar Pazarıspor: 0-1

Dudullu-Yukatel Kayseri Kadın FK: 4-1



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