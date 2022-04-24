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Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi

24.04.2022 16:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ligde 19. hafta maçları tamamlandı

İSTANBUL (AA) - Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 19. hafta karşılaşmaları tamamlandı.

Ligde bugün yapılan müsabakaların sonuçları şöyle:

A Grubu:

Altay-Fenerbahçe: 0-11

Fatih Vatanspor-Karadeniz Ereğli Belediyespor: 0-0

Kocaeli Bayan FK-Amed Sportif Faaliyetler: 2-3

Ataşehir Belediyespor-Bitexen 1207 Antalyaspor: 0-2

Hatayspor-Kireçburnu: 2-2

Beşiktaş Vodafone-Ankara Büyükşehir Belediyesi Fomgetspor: 3-5

B Grubu:

ALG Spor-Galatasaray Hepsiburada: 5-1

Trabzonspor-Bitexen Sivasspor: 2-0

Yukatel Kayseri Kadın FK-Çaykur Rizespor: 1-0

Bitexen Adana İdmanyurduspor-Dudullu: 2-0

İlkadım Belediyesi Yabancılar Pazarıspor-Wulfz Fatih Karagümrük: 1-5

Konak Belediyespor-Hakkarigücü: 1-0

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