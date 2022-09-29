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Turkcell, KKTC'deki 4G ve 5G ihalesine katılacak

29.09.2022 11:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Turkcell, KKTC'deki 4G ve 5G ihalesine katılacak

İSTANBUL (AA) - Turkcell, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) gerçekleşecek 4G ve 5G ihalesine katılma kararı aldığını duyurdu.

Turkcell'in Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasında, "Şirketimiz Yönetim Kurulu, sermayesinin tamamına sahip olduğumuz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yerleşik Kıbrıs Mobile Telekomünikasyon Limited Şirketi (Kıbrıs Telekom) tarafından, KKTC'de 6 Ekim 2022'de gerçekleşecek olan 'IMT Hizmet ve Sayısı Sınırlandırılmış Bireysel Kullanım Hakları ile Kurulacak Altyapılara İlişkin Yetkilendirme İhalesi'ne (4G ve 5G ihalesi) katılım kararı almıştır." ifadeleri kullanıldı.

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