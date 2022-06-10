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Turkcell Süper Kupa, 30 Temmuz'da Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak

10.06.2022 15:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Turkcell Süper Kupa, 30 Temmuz'da Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak

İSTANBUL (AA) - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, Trabzonspor ile Demir Grup Sivasspor arasındaki Turkcell Süper Kupa maçının, 10 Haziran 2023 tarihinde İstanbul'un ev sahipliği yapacağı UEFA Şampiyonlar Ligi Finali hazırlıkları kapsamında Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanmasına karar verdi.

TFF'den yapılan açıklamaya göre, Spor Toto Süper Lig şampiyonu Trabzonspor ile Ziraat Türkiye Kupası kazananı Demir Grup Sivasspor'un karşı karşıya geleceği ve Şampiyonlar Ligi finalinin provası niteliğindeki karşılaşma, 30 Temmuz Cumartesi günü yapılacak. Maçın başlama saati ise 20.45 olarak belirlendi.

Turkcell Süper Kupa müsabakasını, UEFA yetkilileri gözlemci olarak izleyecek.

UEFA, 2023 UEFA Şampiyonlar Ligi Finali'nin Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. kuruluş yıl dönümü olan 2023 yılında İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanmasını kararlaştırmıştı.

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