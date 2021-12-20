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Turkcell Süper Kupa maçı, Katar'da oynanacak

20.12.2021 15:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş ile Fraport TAV Antalyaspor'un karşı karşıya geleceği müsabaka, 5 Ocak 2022'de yapılacak

İSTANBUL (AA) - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), geçen sezonun lig ve kupa şampiyonu Beşiktaş ile kupa finalisti Fraport TAV Antalyaspor arasındaki Turkcell Süper Kupa maçının Katar'da oynanacağını duyurdu.

TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, "2020-2021 Sezonu Spor Toto Süper Lig şampiyonu Beşiktaş ile Ziraat Türkiye Kupası finalisti Fraport TAV Antalyaspor arasındaki Turkcell Süper Kupa maçı, 5 Ocak 2022 Çarşamba günü Katar'da oynanacak." ifadeleri kullanıldı.

Katar'ın başkenti Doha'da bulunan Ahmed Bin Ali Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.45'te başlayacak.

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