Turkcell Superonline ve Equinix'ten dijital ekosistem için iş birliği

İSTANBUL (AA) - Turkcell Superonline, dünyanın en önemli veri merkezi işletmecilerinden Equinix ile bölgesel ve uluslararası faaliyetler özelinde stratejik bir iş birliğine imza attı.

Turkcell açıklamasına göre, her iki şirket de yapılan iş birliği sayesinde pek çok fayda sağlayacak ve özellikle bölgesel faaliyetleri öncelikli olmak üzere uluslararası operasyonlarında, kendi müşterilerinin iş süreçlerini ve dijitalleşme ihtiyaçlarını daha hızlı ve verimli yönetebilecek.

Turkcell Superonline'ın, İpek Yolu'nu fiber yoluna çevirme hedefini de güçlendirecek olan anlaşma; büyük ölçekli global şirketler için Doğu ile Batı arasında kritik öneme sahip olan Türkiye'nin, bölgedeki ve global pazardaki güçlü pozisyonuna da katkı sağlayacak.

Turkcell Superonline ve Equinix arasındaki iş birliği sayesinde Turkcell, kurumsal müşterilerinin global alandaki ihtiyaçlarına da hızlı bir şekilde cevap verebilecek.

Turkcell'in hem sabit hem de dijital servislerinin globaldeki verimli çalışma performansı, Equinix'in global müşterilerine de bölgesel operasyonlarında üstün avantajlar ve kolaylıklar sunacak. Ayrıca, sunduğu güvenilir, yedekli ve ulaşılabilir sabit altyapısıyla Equinix'in iş süreçlerindeki yüksek kapasite ihtiyaçlarını karşılayacak.

Türkiye'nin hem coğrafi konumu hem de Turkcell Superonline’ın yakın coğrafyalardaki stratejik adımları sayesinde Equinix portföyündeki küresel teknoloji markaları da bu bölgelere yine Turkcell Superonline aracılığıyla hızlıca ulaşabilecek.

- "Türkiye’nin, Doğu ile Batı arasındaki dijital köprü olma konumu güçleniyor"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Turkcell Superonline Genel Müdürü Emre Erdem, iş birliğinin, Türkiye'nin global pazarlardaki etkisini güçlendireceğini belirterek, şunları kaydetti:

"Yaptığımız iş birliğiyle çözüm ortağımızın globaldeki kapsayıcı gücünü ve kuvvetli altyapısını iş süreçlerimize dahil ederek hem kurumsal müşterilerimizin uluslararası ihtiyaçlarını daha kolay ve daha hızlı karşılayabilir duruma geldik hem de Türkiye'nin coğrafi konumuyla sahip olduğu potansiyeli daha da güçlendirecek fırsatlara yeni kapı araladık. Türkiye'nin Doğu ile Batı arasında bir dijital köprü olma konumunu güçlendirdik. Bu sayede OTT, CDN ve Tier-1 alanlarında global ölçekte hizmet sunan operatörlere veri servisleri sağlama olanağı kazandık. Böylece şirketlerin ülkemize yönelimi ve dijital trendlerin Türkiye yönlü dönüşümü de hızlanacak, ekosistemimiz güçlenecek. Tüm bunların yanı sıra Turkcell Superonline'ın, İpek Yolu'nu fiber yoluna çevirme vizyonuna da hizmet edecek."

- "Dijital ekosistem iş birliği modellerine hızlıca adapte olanlar, en büyük değeri ortaya çıkarıyor"

Equinix Türkiye Genel Müdürü Aslıhan Güreşcier de dijital dönüşümün önemini vurgulayarak, Turkcell ile iş birliği yapmaktan duyduğu mutluluğu aktardı.

Güreşcier, "Türkiye'deki yerli ve uluslararası işletmeler, küresel piyasada rekabet avantajlarını sürdürebilmek için hızla artan oranda yeni dijital dönüşüm çözümlerine yöneliyorlar. Dünyanın dijital altyapı şirketi Equinix olarak, dijitalleşmenin en gelişmiş olduğu ve işletmelerin birbirleriyle bağlantı kurduğu bir faaliyet ortamını en son teknolojiyi kullanarak sunuyoruz. Türkiye'de ve dünyada 235'ten fazla International Business Exchange veri merkezimizle dijital hizmetler sunarak şirketlerin dijital ekosistemlerimizden faydalanmalarını sağlıyoruz. Artan dijital dönüşümle birlikte oluşan yeni dijital ekosistem iş birliği modellerine hızlıca adapte olanlar, en büyük değeri ortaya çıkardılar." ifadelerini kullandı.

Güreşcier, kendilerinin de bu iş birliği ile Avrupa ve Asya'nın kesişme noktasında stratejik bir konuma sahip olan Türkiye'nin, bölgede ve global pazardaki güçlü pozisyonuna katkı sağlayacağına olan inancını aktardı.

