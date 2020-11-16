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Turkcell tatilde çocukları kitapla buluşturuyor

İSTANBUL HABERLERİ  | 16.11.2020 14:34 | Son Güncelleme

Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan: - "Turkcell olarak ara tatil döneminde çocuklarımızı sevindirmek için onlara küçük de olsa bir hediye vermek istedik. Bu kapsamda Türk ve dünya klasiklerinden bir seçkiyi Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki illerimizde yaşayan çocuklarımızla buluşturacağız"

İSTANBUL (AA) - Turkcell, ara tatilde daha keyifli vakit geçirebilmeleri için Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde bulunan 24 ilde çocuklara özel kitap şenliği başlatıyor.

Turkcell açıklamasına göre, Adıyaman, Ağrı, Ardahan, Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Hakkari, Iğdır, Kahramanmaraş, Kars, Kilis, Malatya, Mardin, Muş, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak, Tunceli, Van illerinde geçerli olacak kampanya kapsamında ara tatilin başlangıcı 16 Kasım'dan itibaren 140 bin kitap ve ayraç hediye edilecek.

Kampanyaya katılmak isteyen müşterilerin, proje kapsamındaki illerde bulunan 181 Turkcell mağazasının birinden veya "turkcell.com.tr" üzerinden alışveriş yapması yeterli olacak.

Kitap şenliğine katılan herkes, Turkcell mağazalarındaki stantlarda bulunan Türk ve dünya klasiklerinden 30 farklı kitap arasından dilediklerini ücretsiz olarak alacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, pandemi süresince çocukların evden eğitimlerine teknolojileriyle destek olduklarını belirterek, "Turkcell olarak ara tatil döneminde çocuklarımızı sevindirmek için onlara küçük de olsa bir hediye vermek istedik. Bu kapsamda Türk ve dünya klasiklerinden bir seçkiyi Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki illerimizde yaşayan çocuklarımızla buluşturacağız. Çocuklarımıza yeni ufuklar açacağına inandığımız kitapları keyifle okumalarını diliyorum." değerlendirmelerinde bulundu.

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