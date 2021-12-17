Turkcell'den ev ve yaşam ürünlerinde geçerli yeni fırsatlar

İSTANBUL (A) - Turkcell aboneleri, Turkcell mağazalarında bulunan dijital kataloglardan seçilen ürünleri, avantajlı kampanyalar ve faturaya ek ödeme imkanıyla satın alabiliyor.

Turkcell açıklamasına göre, şirket, kapsamlı bir teknoloji marketine dönüştürdüğü 1.300 satış noktasındaki ürün portföyünü genişletmeye devam ediyor.

Geçen yıl ev ve yaşam kategorisindeki ürünleri farklı avantajlarla satışa sunan Turkcell, küçük ev aletleri ve kişisel bakım ürünleriyle başlayan bu ürün portföyünü son olarak akıllı televizyon ve klimalarla zenginleştirdi. Böylece, Turkcell satış noktaları, alan büyüklüğünden bağımsız teknoloji mağazacılığı yaklaşımıyla küçük ev aletlerinden beyaz eşyaya, hobi ürünlerinden dijital oyunlara onlarca kategoride yüzlerce ürünü tüketiciyle buluşturuyor.

Mağazalarda bulunan canlı cihaz teşhirleri ve dijital kataloglar sayesinde müşterilerine ürünleri daha fazla deneyimleme kolaylığı sunan Turkcell, teknoloji marketleri arasında yükselişini sürdürüyor. Mağazalardaki dijital kataloglar üzerinden inceleyip beğendikleri akıllı televizyon ve klima ürünlerini tercih eden müşteriler, ürünleri Turkcell faturalarına yansıtma imkanıyla satın alabiliyor. Turkcell abonesi müşteriler, tüm ev yaşam ürünlerinde olduğu gibi akıllı televizyon ve klimaları da 36 aya varan vade seçenekleriyle mevcut faturalarına ekleterek yapabiliyor.



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