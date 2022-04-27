YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Turkcell’den kurum içi girişimciliğe ve inovasyona büyük destek

Turkcell’den kurum içi girişimciliğe ve inovasyona büyük destek

27.04.2022 11:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Turkcell Stratejiden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı M. Akif Konar: - "Sürdürdüğümüz bu proje ile kurum içi girişimciliği ve inovasyonu destekleyen öncü şirketlerden biriyiz"

İSTANBUL (AA) - Turkcell’in kurum içi girişimciliği ve inovasyonu desteklemek amacıyla iki yıl önce hayata geçirdiği girişimcilik platformunun dördüncü dönemi için başvurular başladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Turkcell, yenilikçi faaliyetleriyle kurum içi girişimciliği ve inovasyonu desteklemeye devam ediyor. 2020 Nisan ayında hayata geçirilen ve bu yıl dördüncü döneminin gerçekleşeceği girişimcilik platformu ile Turkcell; girişimci ruhlu çalışanlarını desteklerken, onlara hayallerini gerçekleştirme fırsatı da sunuyor.

Bu platform ile girişimci ruhlu Turkcell çalışanlarının sunacağı parlak iş fikirlerinin Turkcell yetkinliği ve desteği ile hayata geçirilmesine katkıda bulunulacak. Finali başarıyla geçen ve iş fikirlerini hayata geçiren proje ekiplerine ödül verilecek.

- "Bu girişimler, şirketlerde çalışanların ve kurumun çeviklik değerine de katkı sağlıyor"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Turkcell Stratejiden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı M. Akif Konar, Turkcell olarak, inovasyon kültürünün gelişmesinde startup ekosisteminin etkisinin büyük olduğuna inandıklarını belirterek, "Bu konuda kurumsal firmaların desteklerinin önemli olduğunu düşünüyoruz. Sürdürdüğümüz bu proje ile kurum içi girişimciliği ve inovasyonu destekleyen öncü şirketlerden biriyiz. Bu projemizle Turkcell içindeki girişimci ruhlu çalışanlarımıza, 'Senin de bir hayalin varsa ekibini kurarak projeni geliştir, Turkcell’in desteğiyle hayallerini gerçekleştir! Büyük ödülün de sahibi ol!' diyoruz. Böylece onların Turkcell gibi büyük bir yapının içerisinde startup kültürüne uygun hareket etmelerini sağlamayı ve parlak iş fikirlerinin Turkcell know how’ı ve desteği ile hayata geçirilmesine katkıda bulunmayı amaçlıyoruz. Çalışanların ve kurumun çeviklik değerine de katkı açısından bu projenin önemli olduğuna inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

- Başvuru süreci

Açıklamaya göre, bir aylık başvuru süresince girişimci ruhlu çalışanlar, fikirlerini bir iş modeli taslağı ve video yoluyla detaylandırarak başvuruda bulunacak.

Başvuru odak alanları ise Turkcell’in stratejik odak alanları olan B2C dijital çözümler, B2B dijital çözümler ve techfin çözümleri ile Turkcell’in mevcut stratejik odak alanlarıyla sinerji oluşturabilecek yeni iş alanları olacak.

Başvuru süresi sonunda, ön eleme sürecinden geçen fikirlerin sahiplerinden tıpkı bir girişimci gibi ekiplerini kurmaları, iş planı ve fizibilitelerini hazırlamaları istenecek.

Bir startup okulu gibi geçecek süreçte, kendilerine mentor direktörler de destek olacak.

Turkcell Akademi’nin de desteği ile iş planı ve fizibilite hazırlama eğitimleri, asansör konuşması eğitimi ve birebir koçluk da verilecek.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Göç yollarındaki değişimler leyleklerin yaşamını etkiliyorGöç yollarındaki değişimler leyleklerin yaşamını etkiliyor
Antalyaspor, Trabzonspor maçı hazırlıklarına devam ettiAntalyaspor, Trabzonspor maçı hazırlıklarına devam etti
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Gaziantep'teki iftar programında konuştu:Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Gaziantep'teki iftar programında konuştu:
Anahtar Kelimeler:
Turkcell

İstanbul Namaz Vakitleri 29 Nisan Cuma

İmsak
04:21
Sabah
05:58
Öğle
13:07
İkindi
16:56
Akşam
20:05
Yatsı
21:36
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Fenomenin isyanı şaşırttı! “Çok güzel olduğum için...”

Fenomenin isyanı şaşırttı! “Çok güzel olduğum için...”

Mucizevi karışımı içen doktor yüzü görmüyor

Mucizevi karışımı içen doktor yüzü görmüyor

Çok masraf yapmadan kullanışlı telefon isteyenlere telefonlar

Çok masraf yapmadan kullanışlı telefon isteyenlere telefonlar

Açlık krizlerine bire bir: Boy uzatıyor, kansere karşı koruyor...

Açlık krizlerine bire bir: Boy uzatıyor, kansere karşı koruyor...

Kullanılmış çoraplarından 1600 sterlin kazanıyor!

Kullanılmış çoraplarından 1600 sterlin kazanıyor!

Fotoğrafta nostalji isteyenler için en iyi analog fotoğraf makinesi çeşitleri

Fotoğrafta nostalji isteyenler için en iyi analog fotoğraf makinesi çeşitleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.