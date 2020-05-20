Turkcell'den şirketlere yerli ve milli siber güvenlik hizmeti

İSTANBUL (AA) - Turkcell, şirketlere sunduğu yerli ve milli siber güvenlik hizmetiyle, muhtemel saldırılar öncesinde gerekli önlemlerin alınmasını sağlıyor ve bireyleri de başta dolandırıcılık olmak üzere internetin kötü sürprizlerinden koruyor.

Turkcell açıklamasına göre, evden çalışma süreci siber güvenlik konusunu şirketler için daha da önemli hale getirdi. Sunduğu özel koruma çözümlerinin yanı sıra yüzden fazla siber uzmanla hizmet veren Turkcell, şirketlere bu konuda danışmanlık sunarak; analiz, altyapı, test gibi süreçleri müşterileri için yönetiyor.

Maltepe Teknoloji Plaza'da bulunan Siber Güvenlik Operasyon Merkezi'nde 7 gün 24 saat esasına göre atakları izleyerek müşterilerine hizmet veren Turkcell, kurumsal şirketlerin altyapılarını yöneterek güvenli hale getiriyor. Böylece saldırı ve virüs önleme konusunda Turkcell mühendislerince gerekli önlemler önceden alınabiliyor.

Açıklamada konuya ilişkin değerlendirmeleri yer alan Turkcell Kurumsal Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ceyhun Özata, dünya koronavirüs salgınıyla mücadele ederken bu kaos ortamından beslenen siber suçluların da iş başında olduğunu gördüklerini bildirdi.