Turkcell’i seçen şirketler verisini uzaktan yönetiyor

İSTANBUL (AA) - Turkcell, "Türkiye’nin verisi Türkiye’de kalmalı" prensibiyle hareket ederek dünyanın en gelişmiş veri merkezlerini inşa ettiklerini, bir çok şirkete veri merkezini imkanı sunduklarını kaydetti. Turkcell'den yapılan açıklamada, Turkcell'le birlikte aralarında Türkiye’nin en büyük şirketlerinin de olduğu 1600’den fazla müşteriye veri merkezini uzaktan yönetme imkanı sunduklarını bildirdi. Bu sayede şirketlerin 7/24 kesintisiz hizmet alarak iş sürekliliğini sağladığı, mekandan bağımsız olarak sistemlerine erişerek çalışmalarını evden de sürdürdüğü kaydedilen açıklamada, aynı zamanda olağan dışı durumlarda alanında uzman Turkcell mühendisleri tarafından uzaktan destek verilerek saniyeler içerisinde sorunların çözüldüğü belirtildi. Açıklamada, bu alanda 2 milyar TL yatırım yapan Turkcell'in, şirketlere ve kamu kurumlarına bulut ve veri merkezi hizmetleriyle tamamen kendi kendilerine ve uzaktan yönetebildikleri çözümlerin sunulduğu anımsatıldı. Sunulan sanal veri merkezi hizmetiyle Turkcell'in, kurumsal müşterilerine uçtan uca tüm altyapı servislerini içeren sanal bir kaynak havuzu sağlayarak mekandan bağımsız veri merkezi yönetimi sağladığı vurgulanan açıklamada, "Bununla birlikte iş sürekliliği ve yedekleme servisleriyle de şirketler 7/24 kesintisiz hizmet alarak çalışmalarını evden de sürdürebiliyor." ifadelerine yer verildi.

- “Kurumsal müşterilerimize 7/24 esasına göre kesintisiz hizmet vermek için var gücümüzle çalışıyoruz” Turkcell Kurumsal Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ceyhun Özata, tüm dünyayla birlikte Türkiye'nin de bu zor günleri atlatmasının yolu son derece tedbirli olmaktan geçtiğini belirterek, "Bu noktada Turkcell olarak bir yandan iş sürekliliğini sağlamak bir yandan da müşterilerimizin yanında olarak onları hayata bağlamak bizim en büyük önceliğimiz." değerlendirmesinde bulundu. Bireysel müşterilerin yanı sıra şirketlere ve kamu kurumlara sundukları en kritik hizmetlerden biri olan veri merkezinde tüm önlemleri önceden aldıklarını anımsatan Özata, şu ifadeleri kullandı: "Tam da bu noktada sanal veri merkezi hizmetimiz ile müşterilerimize nerede olurlarsa olsunlar; ister evlerinden ister dünyanın herhangi bir noktasından verisini yönetebilme imkanı sunuyoruz. Bununla birlikte yeni nesil veri merkezlerimizle de müşterilerimizin 7/24 esasına göre yanında olmak için var gücümüzle çalışıyoruz."