Turkcell'in GNÇYTNK programına gençlerden büyük ilgi

İSTANBUL (AA) - Turkcell'in son 5 yıldır gençlere tam zamanlı çalışma fırsatı sunduğu, yeni mezun işe alım programı GNÇYTNK'e bu yıl 60 binin üzerinde başvuru geldi.

Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, Turkcell'in yetenekli gençlerin geleceğine yön veren işe alım programı GNÇYTNK bu yıl da yoğun ilgi gördü. Bu yılki başvuru sürecini Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan ve 2019 Genç Yetenekleri'nin yer aldığı tanıtım kampanyası ile duyuran programa, hayallerini gerçekleştirmek isteyen 63 bin aday başvurdu.

Bu yıl beşinci dönem adaylarını kabul eden GNÇYTNK, gençlere Turkcell bünyesinde tam zamanlı çalışma fırsatı sunuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, geçen yıla göre başvuru sayısının iki katından daha fazla olmasından memnuniyet duyduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Turkcell Türkiye'nin en çok çalışılmak istenen şirketlerinden birisi. GNÇYTNK programına gelen yoğun talep de bunun en açık göstergesi. Gençlerimizin kariyerlerine başlamak için Turkcell'i tercih etmeleri bizim için büyük mutluluk. GNÇYTNK programımızla daha uzun yıllar Türkiye'nin genç istihdamına katkıda bulunmayı hedefliyoruz.